https://crimea.ria.ru/20240415/v-krymu-opublikovany-novye-fakty-o-rabote-podpolnoy-gruppy-sokol-1136568321.html
В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"
В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол" - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"
Книгу "Исполнив роли главные свои…", посвященную неизвестным страницам жизни актеров Крымского русского драматического театра – членов знаменитой подпольной... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T17:19
2024-04-15T17:19
2024-04-15T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Книгу "Исполнив роли главные свои…", посвященную неизвестным страницам жизни актеров Крымского русского драматического театра – членов знаменитой подпольной группы "Сокол", презентовали в пресс-центре РИА Новости Крым. Выход издания в свет приурочен к восьмидесятой годовщине их трагической гибели в крымском концлагере "Красный".Авторы – доктор исторических наук Владимир Бобков и краевед Наталья Довгель – работали над изданием несколько лет. Кроме того, в создании книги принимали участие известные крымские краеведы, историки и школьники, которые по собранным материалам сняли фильм.О работе подпольной группы "Сокол" накопилось много мифов, ошибки кочуют из одной публикации в другую, утверждает Наталья. И поэтому назрела необходимость именно научного труда на эту тему.Театр с русской труппой должен был стать важной составляющей идеологической работы оккупантов. Поэтому у актеров были высокие зарплаты, что отражено документально. Однако работники театра не соблазнились никакими материальными благами, рассказал историк.Одним из самых важных результатов работы группы "Сокол" стало создание карты Симферополя, на которую были нанесены огневые точки и укрепления немцев. Эта карта впоследствии очень помогла при освобождении города. Кроме того, огромную помощь они оказывали, снабжая партизан перевязочным материалом. Актеры имели возможность заказывать ткани для создания костюмов, в первую очередь марлю, львиная доля которой отправлялась в лес для перевязок.Исследователям удалось разыскать множество новых документов, которые ранее не были опубликованы, и вернуть в общественное обсуждение многие судьбы людей, достойных памяти.Погибшим работникам театра посвящен спектакль "Они были актерами", который вот уже пятьдесят лет ставят на сцене Крымского русского академического драматического театра. В этом году была представлена уже третья за всю историю сценическая версия пьесы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеКрымская стратегическая наступательная операция - СправкаВ трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, подвиги героев, общество, владимир бобков, новости крыма, театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького
В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"
В Крыму опубликованы новые архивные документы о деятельности группы "Сокол"
17:19 15.04.2024 (обновлено: 20:52 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Книгу "Исполнив роли главные свои…", посвященную неизвестным страницам жизни актеров Крымского русского драматического театра – членов знаменитой подпольной группы "Сокол", презентовали в пресс-центре РИА Новости Крым. Выход издания в свет приурочен к восьмидесятой годовщине их трагической гибели в крымском концлагере "Красный".
Авторы – доктор исторических наук Владимир Бобков и краевед Наталья Довгель – работали над изданием несколько лет. Кроме того, в создании книги принимали участие известные крымские краеведы, историки и школьники, которые по собранным материалам сняли фильм.
"Мы искали родственников некоторых подпольщиков, причем родных Перегонец (актриса Александра Перегонец - российская и советская актриса театра и кино, подпольщица, трагически погибшая в годы Великой Отечественной войны. Заслуженная артистка Крымской АССР - ред.) мы разыскивали через Штутгардт, Баку и Краснодар, такой вот у нас был путь. Это пример хорошего использования интернета", - рассказала о совместной работе с детьми Наталья Довгель.
О работе подпольной группы "Сокол" накопилось много мифов, ошибки кочуют из одной публикации в другую, утверждает Наталья. И поэтому назрела необходимость именно научного труда на эту тему.
"Мы изучили расписание за каждый день, начиная с первого представления и заканчивая апрелем 1944 года. Ни одного антисоветского спектакля в репертуаре не было", - сказал доктор исторических наук, заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков.
Театр с русской труппой должен был стать важной составляющей идеологической работы оккупантов. Поэтому у актеров были высокие зарплаты, что отражено документально. Однако работники театра не соблазнились никакими материальными благами, рассказал историк.
"Заработные платы выплачивались по меркам того времени достаточно солидные. Например, на тех же театральных курсах, в театральной студии, 75 рублей стоила оплата. А у главного режиссера Николая Андреевича Барышева зарплата была семьсот рублей, большие деньги по тем временам. Очень во многих территориях эти соблазны оккупантов срабатывали". - говорит он.
Одним из самых важных результатов работы группы "Сокол" стало создание карты Симферополя, на которую были нанесены огневые точки и укрепления немцев. Эта карта впоследствии очень помогла при освобождении города. Кроме того, огромную помощь они оказывали, снабжая партизан перевязочным материалом. Актеры имели возможность заказывать ткани для создания костюмов, в первую очередь марлю, львиная доля которой отправлялась в лес для перевязок.
Исследователям удалось разыскать множество новых документов, которые ранее не были опубликованы, и вернуть в общественное обсуждение многие судьбы людей, достойных памяти.
Погибшим работникам театра посвящен спектакль "Они были актерами",
который вот уже пятьдесят лет ставят на сцене Крымского русского академического драматического театра. В этом году была представлена уже третья за всю историю сценическая версия пьесы.
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