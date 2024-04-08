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Крымская стратегическая наступательная операция - Справка - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240408/krymskaya-strategicheskaya-nastupatelnaya-operatsiya---spravka-1136356343.html
Крымская стратегическая наступательная операция - Справка
Крымская стратегическая наступательная операция - Справка - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Крымская стратегическая наступательная операция - Справка
Восемьдесят лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция – одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T08:00
2024-04-08T08:00
крым
80 лет освобождения крыма
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
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крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Восемьдесят лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция – одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны.Крымская операция – стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией в Великой Отечественной войне, проведенная 8 апреля – 12 мая 1944 года. Вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий.Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крым как стратегически важный район, а его освобождение как важнейшую возможность возвращения главной базы Черноморского флота – Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования кораблей и ведения боевых действий на море. Кроме того, Крым прикрывал балканский стратегический фланг немецких войск и их важные морские коммуникации, идущие по Черноморским проливам к западному побережью Черного моря. Поэтому немецкое руководство также придавало большое военное и политическое значение удержанию Крыма в своих руках, что, по их мнению, являлось одним из факторов сохранения поддержки Турции и союзников на Балканах. В связи с этим командование 17-й армии обязали до последнего удерживать полуостров.В начале 1944 года немецкая армия была усилена двумя дивизиями: в конце января 1944 года на полуостров морским путем была доставлена 73-я, а в начале марта — 111-я пехотные дивизии. К апрелю армия имела 12 дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бригады штурмовых орудий, различные части усиления и насчитывала более 195 тысяч человек, около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали 148 самолетов.Советское руководство возложило задачу разгрома крымской группировки противника и освобождения Крыма на войска:Всего советская ударная группировка насчитывала около 470 тысяч человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и самоходных установок (САУ), 1250 самолетов с учетом авиации Черноморского флота. К апрелю 1944 года в составе Черноморского флота и Азовской военной флотилии были линейный корабль, четыре крейсера, шесть эскадренных миноносцев, два сторожевых корабля, восемь базовых тральщиков, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 34 бронекатера, 29 подводных лодок, три канонерские лодки и другие вспомогательные суда. Кроме того, войска поддерживались крымскими партизанскими отрядами. Созданные в январе 1944 года партизанские силы Крыма, насчитывавшие почти 4 тысячи человек, были объединены в три соединения: Южное, Северное и Восточное. Таким образом, силы СССР значительно превышали силы противникаДействия войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования маршал Климент Ворошилов и начальник Генерального штаба Красной армии маршал Александр Василевский.Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная Приморская армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи, главный удар наносить на Симферополь, Севастополь, а частью сил — вдоль южного берега Крымского полуострова.Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако в связи со сложными погодными условиями (сильный шторм на Азовском море и непрерывные ливневые дожди) начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.После 2-дневного артобстрела обороны противника на Перекопском перешейке 8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на южном берегу Сиваша, и в ходе 2-дневных ожесточенных боев прорвали оборону германских войск. Утром 11 апреля в полосе 51-й армии вступил в сражение 19-й танковый корпус, который за день преодолел с боями 35 километров, овладел Джанкоем и вышел к Симферополю. Из-за угрозы окружения германские войска оставили укрепления на Перекопском перешейке и начали отход с Керченского полуострова. В ночь на 11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, войска которой утром освободили Керчь. На всех направлениях развернулось преследование противника, отходившего к Севастополю. 13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушта, Ялта. Авиация 8-й и 4-й воздушных армий наносила массированные удары по отходившим германским войскам и по узлам коммуникаций; силы Черноморского флота топили корабли и транспорты с эвакуируемыми войсками. 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. Главный удар наносили войска левого фланга 51-й армии и вошедшей 18 апреля в состав 4-го Украинского фронта Приморской армии (генерал-лейтенант Кондрат Мельник), вспомогательный – войска 2-й гвардейской ар­мии. 19 и 23 апреля войска фронта предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. Перегруппировав силы, 5 мая на вспомогательном направлении перешла в наступление 2-я гвардейская армия, заставив противника перебросить на этот участок часть войск с южного сектора своей обороны, где наносился главный удар. Войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм и, прорвав вражескую оборону в южном секторе, овладели ее ключевой позицией – Сапун-Горой. К исходу 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока Севастополь был освобожден. Остатки крымской группировки противника (около 30 тысяч человек) отошли на мыс Херсонес, где к полудню 12 мая были ликвидированы.За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.РИА Новости
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
https://crimea.ria.ru/20231101/v-nebe-nad-krymom-nochnye-vedmy-kerchensko-eltigenskoy-operatsii-80-let-1132408582.html
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Крымская стратегическая наступательная операция - Справка

Крымская стратегическая наступательная операция - основные факты

08:00 08.04.2024
 
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Крымская наступательная операция (8 апреля - 12 мая 1944 года).
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Крымская наступательная операция (8 апреля - 12 мая 1944 года). - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Израиль Озерский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Восемьдесят лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция – одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны.
Крымская операция – стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией в Великой Отечественной войне, проведенная 8 апреля – 12 мая 1944 года. Вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий.
В результате Мелитопольской (26 сентября - 5 ноября 1943 года) и Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября - 11 ноября 1943 года) советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке, захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить Крым сразу же не удалось – не было достаточно сил. На полуострове продолжала оставаться крупная группировка немецких войск, опиравшаяся на глубоко эшелонированные оборонительные позиции. На Перекопском перешейке и против плацдарма на Сиваше оборона состояла из трех, а на Керченском полуострове – из четырех полос.
Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крым как стратегически важный район, а его освобождение как важнейшую возможность возвращения главной базы Черноморского флота – Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования кораблей и ведения боевых действий на море. Кроме того, Крым прикрывал балканский стратегический фланг немецких войск и их важные морские коммуникации, идущие по Черноморским проливам к западному побережью Черного моря. Поэтому немецкое руководство также придавало большое военное и политическое значение удержанию Крыма в своих руках, что, по их мнению, являлось одним из факторов сохранения поддержки Турции и союзников на Балканах. В связи с этим командование 17-й армии обязали до последнего удерживать полуостров.
В начале 1944 года немецкая армия была усилена двумя дивизиями: в конце января 1944 года на полуостров морским путем была доставлена 73-я, а в начале марта — 111-я пехотные дивизии. К апрелю армия имела 12 дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бригады штурмовых орудий, различные части усиления и насчитывала более 195 тысяч человек, около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали 148 самолетов.
Советское руководство возложило задачу разгрома крымской группировки противника и освобождения Крыма на войска:
  • 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии Федор Толбухин), в состав которого входили 2-я гвардейская и 51-я армии, 19-й танковый корпус, 16-й и 78-й укрепленные районы, авиационную поддержку обеспечивали авиация 8-й воздушной армии и ВВС Черноморского флота;
  • Отдельную Приморскую армию (командующий генерал армии Андрей Еременко), действия которой обеспечивала авиация 4-й воздушной армии;
  • Черноморский флот (командующий адмирал Филипп Октябрьский), силы которого поддерживали наступление на приморских флангах и нарушали морские коммуникации противника;
  • Азовскую военную флотилию (командующий контр-адмирал Сергей Горшков), которая поддерживала наступление войск Отдельной Приморской армии.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
06:0180 лет освобождения Крыма
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
Всего советская ударная группировка насчитывала около 470 тысяч человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и самоходных установок (САУ), 1250 самолетов с учетом авиации Черноморского флота. К апрелю 1944 года в составе Черноморского флота и Азовской военной флотилии были линейный корабль, четыре крейсера, шесть эскадренных миноносцев, два сторожевых корабля, восемь базовых тральщиков, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 34 бронекатера, 29 подводных лодок, три канонерские лодки и другие вспомогательные суда.
Кроме того, войска поддерживались крымскими партизанскими отрядами. Созданные в январе 1944 года партизанские силы Крыма, насчитывавшие почти 4 тысячи человек, были объединены в три соединения: Южное, Северное и Восточное. Таким образом, силы СССР значительно превышали силы противника
Действия войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования маршал Климент Ворошилов и начальник Генерального штаба Красной армии маршал Александр Василевский.
Замысел Крымской операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера – от Перекопа и Сиваша, и Отдельной Приморской армии с востока – от Керченского полуострова, нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. Главный удар планировалось нанести с плацдарма на южном берегу Сиваша. В случае успеха основная группировка фронта выходила в тыл перекопских позиций противника, а овладение Джанкоем открывало свободу действий в сторону Симферополя и Керченского полуострова в тыл находившейся там группировки врага.
Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная Приморская армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи, главный удар наносить на Симферополь, Севастополь, а частью сил — вдоль южного берега Крымского полуострова.
Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако в связи со сложными погодными условиями (сильный шторм на Азовском море и непрерывные ливневые дожди) начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.
После 2-дневного артобстрела обороны противника на Перекопском перешейке 8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на южном берегу Сиваша, и в ходе 2-дневных ожесточенных боев прорвали оборону германских войск. Утром 11 апреля в полосе 51-й армии вступил в сражение 19-й танковый корпус, который за день преодолел с боями 35 километров, овладел Джанкоем и вышел к Симферополю. Из-за угрозы окружения германские войска оставили укрепления на Перекопском перешейке и начали отход с Керченского полуострова.
Памятник Парус участникам Керченско-Эльтигенской десантной операции в микрорайоне Героевка - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября 2023, 06:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 лет
В ночь на 11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, войска которой утром освободили Керчь. На всех направлениях развернулось преследование противника, отходившего к Севастополю.
13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушта, Ялта. Авиация 8-й и 4-й воздушных армий наносила массированные удары по отходившим германским войскам и по узлам коммуникаций; силы Черноморского флота топили корабли и транспорты с эвакуируемыми войсками.
15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. Главный удар наносили войска левого фланга 51-й армии и вошедшей 18 апреля в состав 4-го Украинского фронта Приморской армии (генерал-лейтенант Кондрат Мельник), вспомогательный – войска 2-й гвардейской ар­мии.
19 и 23 апреля войска фронта предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. Перегруппировав силы, 5 мая на вспомогательном направлении перешла в наступление 2-я гвардейская армия, заставив противника перебросить на этот участок часть войск с южного сектора своей обороны, где наносился главный удар. Войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм и, прорвав вражескую оборону в южном секторе, овладели ее ключевой позицией – Сапун-Горой.
К исходу 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока Севастополь был освобожден. Остатки крымской группировки противника (около 30 тысяч человек) отошли на мыс Херсонес, где к полудню 12 мая были ликвидированы.
Цели операции были достигнуты. Крым был освобожден, Черноморский флот получил свою главную военно-морскую базу, были созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления советских войск на Балканы. Потери германских войск составили свыше 100 тысяч человек, в том числе свыше 61,5 тысяч пленными, была уничтожена почти вся военная техника, кроме того, 3-13 мая при эвакуации морем погибло свыше 40 тысяч человек; потери советских войск – свыше 84,8 тысячи человек, в том числе свыше 17,7 тысячи – безвозвратные.
За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.
РИА Новости
Морская пехота отражает атаки противника под Севастополем
22 декабря 2022, 08:02
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