https://crimea.ria.ru/20240408/krymskaya-strategicheskaya-nastupatelnaya-operatsiya---spravka-1136356343.html

Крымская стратегическая наступательная операция - Справка

Крымская стратегическая наступательная операция - Справка - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Крымская стратегическая наступательная операция - Справка

Восемьдесят лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция – одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Восемьдесят лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция – одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны.Крымская операция – стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией в Великой Отечественной войне, проведенная 8 апреля – 12 мая 1944 года. Вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий.Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крым как стратегически важный район, а его освобождение как важнейшую возможность возвращения главной базы Черноморского флота – Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования кораблей и ведения боевых действий на море. Кроме того, Крым прикрывал балканский стратегический фланг немецких войск и их важные морские коммуникации, идущие по Черноморским проливам к западному побережью Черного моря. Поэтому немецкое руководство также придавало большое военное и политическое значение удержанию Крыма в своих руках, что, по их мнению, являлось одним из факторов сохранения поддержки Турции и союзников на Балканах. В связи с этим командование 17-й армии обязали до последнего удерживать полуостров.В начале 1944 года немецкая армия была усилена двумя дивизиями: в конце января 1944 года на полуостров морским путем была доставлена 73-я, а в начале марта — 111-я пехотные дивизии. К апрелю армия имела 12 дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бригады штурмовых орудий, различные части усиления и насчитывала более 195 тысяч человек, около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали 148 самолетов.Советское руководство возложило задачу разгрома крымской группировки противника и освобождения Крыма на войска:Всего советская ударная группировка насчитывала около 470 тысяч человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и самоходных установок (САУ), 1250 самолетов с учетом авиации Черноморского флота. К апрелю 1944 года в составе Черноморского флота и Азовской военной флотилии были линейный корабль, четыре крейсера, шесть эскадренных миноносцев, два сторожевых корабля, восемь базовых тральщиков, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 34 бронекатера, 29 подводных лодок, три канонерские лодки и другие вспомогательные суда. Кроме того, войска поддерживались крымскими партизанскими отрядами. Созданные в январе 1944 года партизанские силы Крыма, насчитывавшие почти 4 тысячи человек, были объединены в три соединения: Южное, Северное и Восточное. Таким образом, силы СССР значительно превышали силы противникаДействия войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования маршал Климент Ворошилов и начальник Генерального штаба Красной армии маршал Александр Василевский.Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная Приморская армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи, главный удар наносить на Симферополь, Севастополь, а частью сил — вдоль южного берега Крымского полуострова.Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако в связи со сложными погодными условиями (сильный шторм на Азовском море и непрерывные ливневые дожди) начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.После 2-дневного артобстрела обороны противника на Перекопском перешейке 8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на южном берегу Сиваша, и в ходе 2-дневных ожесточенных боев прорвали оборону германских войск. Утром 11 апреля в полосе 51-й армии вступил в сражение 19-й танковый корпус, который за день преодолел с боями 35 километров, овладел Джанкоем и вышел к Симферополю. Из-за угрозы окружения германские войска оставили укрепления на Перекопском перешейке и начали отход с Керченского полуострова. В ночь на 11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, войска которой утром освободили Керчь. На всех направлениях развернулось преследование противника, отходившего к Севастополю. 13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушта, Ялта. Авиация 8-й и 4-й воздушных армий наносила массированные удары по отходившим германским войскам и по узлам коммуникаций; силы Черноморского флота топили корабли и транспорты с эвакуируемыми войсками. 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. Главный удар наносили войска левого фланга 51-й армии и вошедшей 18 апреля в состав 4-го Украинского фронта Приморской армии (генерал-лейтенант Кондрат Мельник), вспомогательный – войска 2-й гвардейской ар­мии. 19 и 23 апреля войска фронта предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. Перегруппировав силы, 5 мая на вспомогательном направлении перешла в наступление 2-я гвардейская армия, заставив противника перебросить на этот участок часть войск с южного сектора своей обороны, где наносился главный удар. Войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм и, прорвав вражескую оборону в южном секторе, овладели ее ключевой позицией – Сапун-Горой. К исходу 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока Севастополь был освобожден. Остатки крымской группировки противника (около 30 тысяч человек) отошли на мыс Херсонес, где к полудню 12 мая были ликвидированы.За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.РИА Новости

https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

https://crimea.ria.ru/20231101/v-nebe-nad-krymom-nochnye-vedmy-kerchensko-eltigenskoy-operatsii-80-let-1132408582.html

https://crimea.ria.ru/20221222/geroi-osazhdennogo-goroda-80-let-medali-za-oboronu-sevastopolya-1126059388.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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