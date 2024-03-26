https://crimea.ria.ru/20240326/v-tragicheskie-periody-znachenie-kultury-vozrastaet-esche-bolshe--putin-1136055597.html

В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин

В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин

В трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных и нравственных ценностей, заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T17:58

2024-03-26T17:58

2024-03-26T17:58

владимир путин (политик)

культура

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных и нравственных ценностей, заявил президент России Владимир Путин."Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных и моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу (теракт в подмосковном Красногорске – ред.), опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными", – сказал глава государства на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры.По словам Путина, колоссальную роль играет четкая и однозначная позиция тех, кто служит культуре. Их слово, мнение и само творчество напрямую влияет на настроения людей и укрепление патриотических чувств народа.Во вторник в Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры, приуроченная ко Дню работника культуры. Лауреатами 2023 года стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), культура, россия, общество, новости