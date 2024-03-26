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В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
В трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных и нравственных ценностей, заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T17:58
2024-03-26T17:58
владимир путин (политик)
культура
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных и нравственных ценностей, заявил президент России Владимир Путин."Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных и моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу (теракт в подмосковном Красногорске – ред.), опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными", – сказал глава государства на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры.По словам Путина, колоссальную роль играет четкая и однозначная позиция тех, кто служит культуре. Их слово, мнение и само творчество напрямую влияет на настроения людей и укрепление патриотических чувств народа.Во вторник в Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры, приуроченная ко Дню работника культуры. Лауреатами 2023 года стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".
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владимир путин (политик), культура, россия, общество, новости
В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин

Путин: в трагические и тяжелые для страны периоды значение ценностей культуры возрастает

17:58 26.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных и нравственных ценностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных и моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу (теракт в подмосковном Красногорске – ред.), опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными", – сказал глава государства на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры.
По словам Путина, колоссальную роль играет четкая и однозначная позиция тех, кто служит культуре. Их слово, мнение и само творчество напрямую влияет на настроения людей и укрепление патриотических чувств народа.
"Вы сохраняете и дополняете знания и традиции отечественной культуры, обеспечиваете ее преемственность и вносите вклад высшей пробы в воспитание и становление подрастающих поколений, по сути, формируете будущее России", - обратился российский лидер к деятелям культуры.
Во вторник в Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры, приуроченная ко Дню работника культуры. Лауреатами 2023 года стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар.
Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".
 
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