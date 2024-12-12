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ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область
ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.12.2024
ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область
Российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Новошахтинском. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T22:30
2024-12-12T22:57
ростовская область
юрий слюсарь
новости
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Новошахтинском. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По его словам, на данный момент, по информации оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Системы ПВО продолжают работу, уточнил Слюсарь.По информации Министерства обороны РФ, в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских дронов: шесть – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской.В конце ноября ВСУ предприняли массированную атаку ударными беспилотниками на Ростовскую область, в ходе которой были повреждены жилые дома и возник пожар на промышленном объекте. По словам Слюсаря, его тушили силами более чем 100 человек и десятков техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроныРоссия ответит на удар ATACMS по Таганрогу – КремльУкраинские боевики атаковали машину при ротации на ЗАЭС – сводка МАГАТЭ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области ПВО отражает атаку ВСУ – уничтожены пять беспилотников

22:30 12.12.2024 (обновлено: 22:57 12.12.2024)
 
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Новошахтинском. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Около 22 часов в районе Новошахтинска средствами противовоздушной обороны уничтожены пять БПЛА", – говорится в сообщении.

По его словам, на данный момент, по информации оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Системы ПВО продолжают работу, уточнил Слюсарь.
По информации Министерства обороны РФ, в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских дронов: шесть – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской.
В конце ноября ВСУ предприняли массированную атаку ударными беспилотниками на Ростовскую область, в ходе которой были повреждены жилые дома и возник пожар на промышленном объекте. По словам Слюсаря, его тушили силами более чем 100 человек и десятков техники.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
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