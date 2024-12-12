https://crimea.ria.ru/20241212/pvo-otrazhaet-ataku-vsu-nad-rostovskoy-oblastyu-1142589895.html

ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область

ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.12.2024

ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область

Российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Новошахтинском. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T22:30

2024-12-12T22:30

2024-12-12T22:57

ростовская область

юрий слюсарь

новости

пво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Новошахтинском. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По его словам, на данный момент, по информации оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Системы ПВО продолжают работу, уточнил Слюсарь.По информации Министерства обороны РФ, в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских дронов: шесть – над Ростовской областью и четыре – над территорией Белгородской.В конце ноября ВСУ предприняли массированную атаку ударными беспилотниками на Ростовскую область, в ходе которой были повреждены жилые дома и возник пожар на промышленном объекте. По словам Слюсаря, его тушили силами более чем 100 человек и десятков техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроныРоссия ответит на удар ATACMS по Таганрогу – КремльУкраинские боевики атаковали машину при ротации на ЗАЭС – сводка МАГАТЭ

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф