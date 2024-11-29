https://crimea.ria.ru/20241129/massirovannyy-udar-po-rostovskoy-oblasti--gorit-promobekt-i-est-zhertvy-1142234353.html
Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект
Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект
В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T06:00
2024-11-29T06:00
2024-11-29T06:19
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a58505f6b348edb6f68a432ac024ddf8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены силами противовоздушной обороны и РЭБ минимум 30 БПЛА.Кроме того, в двух районах повреждены жилые дома."К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - уточнил Слюсарь.Он подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные дежурные службы. При этом силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7d12a4d73227b5c01fe48ad4d41b622c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область
Материал дополняется
Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект
При атаке на Ростовская область вспыхнул крупный пожар на промышленном объекте
06:00 29.11.2024 (обновлено: 06:19 29.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены силами противовоздушной обороны и РЭБ минимум 30 БПЛА.
"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники", - написал он в Telegram.
Кроме того, в двух районах повреждены жилые дома.
"К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - уточнил Слюсарь.
Он подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные дежурные службы.
При этом силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников.