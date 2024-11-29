https://crimea.ria.ru/20241129/massirovannyy-udar-po-rostovskoy-oblasti--gorit-promobekt-i-est-zhertvy-1142234353.html

Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект

Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект

В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T06:00

2024-11-29T06:00

2024-11-29T06:19

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены силами противовоздушной обороны и РЭБ минимум 30 БПЛА.Кроме того, в двух районах повреждены жилые дома."К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - уточнил Слюсарь.Он подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные дежурные службы. При этом силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников.

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область