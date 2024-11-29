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Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект
Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект
В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T06:00
2024-11-29T06:19
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены силами противовоздушной обороны и РЭБ минимум 30 БПЛА.Кроме того, в двух районах повреждены жилые дома."К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - уточнил Слюсарь.Он подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные дежурные службы. При этом силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников.
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РИА Новости Крым
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ростовская область
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Массированный удар по Ростовской области – горит промобъект

При атаке на Ростовская область вспыхнул крупный пожар на промышленном объекте

06:00 29.11.2024 (обновлено: 06:19 29.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены силами противовоздушной обороны и РЭБ минимум 30 БПЛА.
"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники", - написал он в Telegram.
Кроме того, в двух районах повреждены жилые дома.
"К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - уточнил Слюсарь.
Он подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные дежурные службы.
При этом силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников.
 
Ростовская область
 
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