https://crimea.ria.ru/20241129/bayden-vozmutilsya-otvetnymi-udarami-rossii-po-voennym-obektam-vsu-1142234664.html

Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ

Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ

Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T07:24

2024-11-29T07:24

2024-11-29T07:48

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

всу (вооруженные силы украины)

украина

в мире

политика

россия

"искандер"

ракеты atacms

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов.Накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовал около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.В частности, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире, политика, россия, "искандер", ракеты atacms, поставки западного оружия украине, новости, вооруженные силы россии, сумская область