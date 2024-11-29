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Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ
Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ
Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T07:24
2024-11-29T07:48
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
всу (вооруженные силы украины)
украина
в мире
политика
россия
"искандер"
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов.Накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовал около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.В частности, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире, политика, россия, "искандер", ракеты atacms, поставки западного оружия украине, новости, вооруженные силы россии, сумская область
Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУ

Байден назвал возмутительными удары армии России по военным объектам на Украине

07:24 29.11.2024 (обновлено: 07:48 29.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов.
"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - приводит слова Байдена РИА Новости.
Накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовал около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.
В частности, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.
Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВ миреПолитикаРоссия"Искандер"Ракеты ATACMSПоставки западного оружия УкраинеНовостиВооруженные силы РоссииСумская область
 
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