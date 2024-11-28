https://crimea.ria.ru/20241128/otvet-na-udary-po-rossii-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1142229913.html

Ответ на удары по России: в Минобороны рассказали подробности

Ответ на удары по России: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Ответ на удары по России: в Минобороны рассказали подробности

Вооруженные силы России с понедельника, 25 ноября, использовал около 100 ракет и 466 ударных беспилотников для ударов по объектам ВПК Украины и энергетической... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T19:49

2024-11-28T19:49

2024-11-28T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с понедельника, 25 ноября, использовал около 100 ракет и 466 ударных беспилотников для ударов по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что атаки производились в ответ на удары киевского режима вглубь территории России.Так, 25 ноября ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.В том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе н.п. Токари в районе Сум) и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе села Малый Бобрик, в 20 км от Сумы. Также ликвидированы 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок, уточнили в Минобороны.Также 25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове были уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США, добавили в МО.А ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе были уничтожены 72 боевика из состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, из них 9 – французские инструкторы и технические специалисты.Также в эти дни нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, включая иностранных, которые обеспечивают боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия, подчеркнули в Минобороны.Утром 28 ноября, по информации военного ведомства, ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает их функционирование.В Минобороны уточнили, что ВС РФ продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, а также маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение.Президент России Владимир Путин ранее 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.Сигнал воздушной тревоги не утихал на Украине с ночи до утра 28 ноября несколько часов, сопровождаясь взрывами. Сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах. В том числе местные власти и СМИ говорили о повреждении инфраструктурных объектов и массовых отключениях электроэнергии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина