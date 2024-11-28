https://crimea.ria.ru/20241128/svoevremenno-i-udachno-ekspert-o-vizite-putina-v-kazakhstan-1142217022.html

Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан

Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан

Визит в Казахстан президента России Владимира Путина был своевременным и удачным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T17:56

2024-11-28T17:56

2024-11-28T17:56

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

вадим колесниченко

мнения

россия

казахстан

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

астана

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Визит в Казахстан президента России Владимира Путина был своевременным и удачным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, подчеркнув, что о многом сказала уже встреча российского лидера в аэропорту Астаны.По словам Колесниченко, государственный визит Владимира Путина в Казахстан для России многозначительный и действительно очень важный.Главным же является то, что Россия тем самым продолжает тщательно и методично углублять стратегическое партнерство с Казахстаном, восстанавливая свое влияние на территории этой бывшей республики СССР и вытесняя США, подчеркнул он."Просто есть правила существования больших государств, которые создают некую тень, она называется "зона влияния". И таким образом мы пытаемся "отдавить" у бывшего гегемона монопольное право, которое они сами (американцы – ред.) себе присвоили: считать сферой своего влияния весь земной шар", – заметил Колесниченко.И добавил, что очень важно для нас, что, по заявлению нашего президента, гуманитарная составляющая российского присутствия на территории Казахстана расширяется из года в год, особенно за последние несколько лет.При этом эксперт отметил, что для России в Казахстане на сегодняшний день не все просто по ряду причин.Казахстан очень удобная транзитная территория – для газопроводов, нефтепроводов, путепроводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и не случайно экспансию здесь пытаются продолжать не только англосаксы, но и Китай, сказал Колесниченко. При этом коллективный Запад уже имеет очень активное влияние на освоение достаточно богатых природных ресурсов Казахстана, отметил он.С одной из стран-союзников США в Европе, членом НАТО и ЕС Францией, у Казахстана также в последнее время выстраивались особые отношения. Например, президент Касым-Жомарт Токаев за два года дважды был там и даже прилетал по специальному приглашению французского лидера Эммануэля Макрона в Париж, подписав декларацию о стратегическом партнерстве, заметил Колесниченко.При этом, по мнению Колесниченко, визит президента России в Казахстан был не только своевременный, но и удачный. А то, что руководство республики настроено на взаимовыгодное партнерство с РФ стало ясно уже в аэропорту Астаны, где встречали Путина, считает политолог."По международному протоколу при организации визитов первые лица страны не встречают у трапа самолета главу иного государства. Токаев был лично. И это интересно. И второе: в приветствии, которое организовали дети, было сказано много слов о дружбе на русском языке, были российские флажки. И это тоже важный сигнал: такие нюансы в международном протоколе имеют большое значение", – сказал Колесниченко.Кроме того, президент Казахстана получил приглашение прибыть в Москву на празднование Дня Великой Победы 9 мая и не отказался от этого, добавил он.Резюмируя сказанное, политолог процитировал ставшую крылатой фразу российского императора Александра III: "У России есть только два верных союзника – армия и флот", отметив, что "все остальные – это попутчики по интересам и по выгоде".Но это и привлекает сегодня все больше стран к России, считает политолог.Ранее в четверг, 28 ноября, сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве после переговоров в Астане. Казахский лидер на встрече заявил, что Казахстан остается надежным союзником России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в АстанеКазахстану направили приглашение в БРИКС Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана

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владимир путин (политик), вадим колесниченко, мнения, россия, казахстан, организация договора о коллективной безопасности (одкб), астана