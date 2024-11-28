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Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан
Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан
Визит в Казахстан президента России Владимира Путина был своевременным и удачным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T17:56
2024-11-28T17:56
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
вадим колесниченко
мнения
россия
казахстан
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
астана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Визит в Казахстан президента России Владимира Путина был своевременным и удачным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, подчеркнув, что о многом сказала уже встреча российского лидера в аэропорту Астаны.По словам Колесниченко, государственный визит Владимира Путина в Казахстан для России многозначительный и действительно очень важный.Главным же является то, что Россия тем самым продолжает тщательно и методично углублять стратегическое партнерство с Казахстаном, восстанавливая свое влияние на территории этой бывшей республики СССР и вытесняя США, подчеркнул он."Просто есть правила существования больших государств, которые создают некую тень, она называется "зона влияния". И таким образом мы пытаемся "отдавить" у бывшего гегемона монопольное право, которое они сами (американцы – ред.) себе присвоили: считать сферой своего влияния весь земной шар", – заметил Колесниченко.И добавил, что очень важно для нас, что, по заявлению нашего президента, гуманитарная составляющая российского присутствия на территории Казахстана расширяется из года в год, особенно за последние несколько лет.При этом эксперт отметил, что для России в Казахстане на сегодняшний день не все просто по ряду причин.Казахстан очень удобная транзитная территория – для газопроводов, нефтепроводов, путепроводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и не случайно экспансию здесь пытаются продолжать не только англосаксы, но и Китай, сказал Колесниченко. При этом коллективный Запад уже имеет очень активное влияние на освоение достаточно богатых природных ресурсов Казахстана, отметил он.С одной из стран-союзников США в Европе, членом НАТО и ЕС Францией, у Казахстана также в последнее время выстраивались особые отношения. Например, президент Касым-Жомарт Токаев за два года дважды был там и даже прилетал по специальному приглашению французского лидера Эммануэля Макрона в Париж, подписав декларацию о стратегическом партнерстве, заметил Колесниченко.При этом, по мнению Колесниченко, визит президента России в Казахстан был не только своевременный, но и удачный. А то, что руководство республики настроено на взаимовыгодное партнерство с РФ стало ясно уже в аэропорту Астаны, где встречали Путина, считает политолог."По международному протоколу при организации визитов первые лица страны не встречают у трапа самолета главу иного государства. Токаев был лично. И это интересно. И второе: в приветствии, которое организовали дети, было сказано много слов о дружбе на русском языке, были российские флажки. И это тоже важный сигнал: такие нюансы в международном протоколе имеют большое значение", – сказал Колесниченко.Кроме того, президент Казахстана получил приглашение прибыть в Москву на празднование Дня Великой Победы 9 мая и не отказался от этого, добавил он.Резюмируя сказанное, политолог процитировал ставшую крылатой фразу российского императора Александра III: "У России есть только два верных союзника – армия и флот", отметив, что "все остальные – это попутчики по интересам и по выгоде".Но это и привлекает сегодня все больше стран к России, считает политолог.Ранее в четверг, 28 ноября, сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве после переговоров в Астане. Казахский лидер на встрече заявил, что Казахстан остается надежным союзником России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в АстанеКазахстану направили приглашение в БРИКС Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана
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владимир путин (политик), вадим колесниченко, мнения, россия, казахстан, организация договора о коллективной безопасности (одкб), астана
Своевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан

Встреча президента Путина в Казахстане показала своевременность визита – эксперт

17:56 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Визит в Казахстан президента России Владимира Путина был своевременным и удачным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, подчеркнув, что о многом сказала уже встреча российского лидера в аэропорту Астаны.
По словам Колесниченко, государственный визит Владимира Путина в Казахстан для России многозначительный и действительно очень важный.
"В первую очередь, потому, что с Казахстаном у нас 8 тысяч километров сухопутной границы, это самая большая часть государственной границы РФ. Во-вторых, через Казахстан идет огромное количество так называемого "серого" транзита, который покрывает большую часть санкций против Российской Федерации", – сказал Колесниченко.
Главным же является то, что Россия тем самым продолжает тщательно и методично углублять стратегическое партнерство с Казахстаном, восстанавливая свое влияние на территории этой бывшей республики СССР и вытесняя США, подчеркнул он.
"Просто есть правила существования больших государств, которые создают некую тень, она называется "зона влияния". И таким образом мы пытаемся "отдавить" у бывшего гегемона монопольное право, которое они сами (американцы – ред.) себе присвоили: считать сферой своего влияния весь земной шар", – заметил Колесниченко.
И добавил, что очень важно для нас, что, по заявлению нашего президента, гуманитарная составляющая российского присутствия на территории Казахстана расширяется из года в год, особенно за последние несколько лет.
При этом эксперт отметил, что для России в Казахстане на сегодняшний день не все просто по ряду причин.
Казахстан очень удобная транзитная территория – для газопроводов, нефтепроводов, путепроводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и не случайно экспансию здесь пытаются продолжать не только англосаксы, но и Китай, сказал Колесниченко. При этом коллективный Запад уже имеет очень активное влияние на освоение достаточно богатых природных ресурсов Казахстана, отметил он.
С одной из стран-союзников США в Европе, членом НАТО и ЕС Францией, у Казахстана также в последнее время выстраивались особые отношения. Например, президент Касым-Жомарт Токаев за два года дважды был там и даже прилетал по специальному приглашению французского лидера Эммануэля Макрона в Париж, подписав декларацию о стратегическом партнерстве, заметил Колесниченко.
"Поэтому в очень сложный момент наш президент прилетел туда. И чтобы не просто расставить точки над i. А таким образом сформировать наши взаимоотношения и не давать возможности Казахстану скатываться в объятия западного мира", – сказал он.
При этом, по мнению Колесниченко, визит президента России в Казахстан был не только своевременный, но и удачный. А то, что руководство республики настроено на взаимовыгодное партнерство с РФ стало ясно уже в аэропорту Астаны, где встречали Путина, считает политолог.
"По международному протоколу при организации визитов первые лица страны не встречают у трапа самолета главу иного государства. Токаев был лично. И это интересно. И второе: в приветствии, которое организовали дети, было сказано много слов о дружбе на русском языке, были российские флажки. И это тоже важный сигнал: такие нюансы в международном протоколе имеют большое значение", – сказал Колесниченко.
Кроме того, президент Казахстана получил приглашение прибыть в Москву на празднование Дня Великой Победы 9 мая и не отказался от этого, добавил он.
"Да, хватает в Казахстане радикалов, русофобов, которые предъявляют претензии. Но надо отдать должное казахстанской власти – они очень активно это пресекают", – заметил Колесниченко.
Резюмируя сказанное, политолог процитировал ставшую крылатой фразу российского императора Александра III: "У России есть только два верных союзника – армия и флот", отметив, что "все остальные – это попутчики по интересам и по выгоде".
Но это и привлекает сегодня все больше стран к России, считает политолог.

"Именно поэтому число наших сторонников все больше, а у США все меньше. Потому что мы пропагандируем принцип взаимовыгодного партнерства, не нарушая безопасность и не вмешиваясь во внутреннюю политику стран, которые нам интересны. В то время как Запад предлагает политику своего доминирования и подчинения – колонизаторскую. И, как показывают результаты последних 2-3 лет, наша политика более выгодна для 2/3 стран мира", – подытожил эксперт.

Ранее в четверг, 28 ноября, сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве после переговоров в Астане. Казахский лидер на встрече заявил, что Казахстан остается надежным союзником России.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Путин (политик)Вадим КолесниченкоМненияРоссияКазахстанОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Астана
 
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