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Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

Урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках действующих резолюций ООН и при создании независимого Палестинского государства. Об этом говорится РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T16:16

2024-11-28T16:16

2024-11-28T16:16

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

палестина

израиль

обострение ситуации в израиле

новости

астана

казахстан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках действующих резолюций ООН и при создании независимого Палестинского государства. Об этом говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принятой по итогам заседания в Астане."Убеждены, что урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках международно-правовой основы, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, предполагающую создание независимого Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе двугосударственной формулы", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Страны ОДКБ также выразили глубокую озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который "привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане".Государства Организации призвали к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации.В четверг в Астане состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании в узком составе приняли участие президенты России Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По итогам саммита подписан пакет документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и ЛиваномПеремирие между Израилем и Ливаном вступило в силуБесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), палестина, израиль, обострение ситуации в израиле, новости, астана, казахстан, политика