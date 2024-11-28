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Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины
Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины
Урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках действующих резолюций ООН и при создании независимого Палестинского государства. Об этом говорится РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:16
2024-11-28T16:16
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
палестина
израиль
обострение ситуации в израиле
новости
астана
казахстан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках действующих резолюций ООН и при создании независимого Палестинского государства. Об этом говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принятой по итогам заседания в Астане."Убеждены, что урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках международно-правовой основы, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, предполагающую создание независимого Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе двугосударственной формулы", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Страны ОДКБ также выразили глубокую озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который "привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане".Государства Организации призвали к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации.В четверг в Астане состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании в узком составе приняли участие президенты России Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По итогам саммита подписан пакет документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и ЛиваномПеремирие между Израилем и Ливаном вступило в силуБесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе
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израиль
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
организация договора о коллективной безопасности (одкб), палестина, израиль, обострение ситуации в израиле, новости, астана, казахстан, политика
Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

Страны ОДКБ выступили за создание независимого Палестинского государства – заявление

16:16 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкНа заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане
На заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках действующих резолюций ООН и при создании независимого Палестинского государства. Об этом говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принятой по итогам заседания в Астане.
"Убеждены, что урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках международно-правовой основы, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, предполагающую создание независимого Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе двугосударственной формулы", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Страны ОДКБ также выразили глубокую озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который "привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане".
Государства Организации призвали к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации.
"Подчеркиваем необходимость создания условий для политико-дипломатического урегулирования и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона", - сказано в декларации.
В четверг в Астане состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании в узком составе приняли участие президенты России Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По итогам саммита подписан пакет документов.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)ПалестинаИзраильОбострение ситуации в ИзраилеНовостиАстанаКазахстанПолитика
 
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