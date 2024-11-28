https://crimea.ria.ru/20241128/putin-utverdil-perechen-pokazateley-effektivnosti-gubernatorov-1142213832.html

Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов

Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав и правительств регионов. Соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T14:49

2024-11-28T14:49

2024-11-28T14:49

владимир путин (политик)

политика

общество

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142213714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16ccd69232388edb4816cf4afc15721f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав и правительств регионов. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Перечень KPI (ключевых показателей эффективности) состоит из 21 пункта. Первым значится доверие к власти, в том числе президенту РФ и губернаторам, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения.Также в KPI значатся численность населения субъекта, коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, удовлетворенность граждан условиями для занятия физкультурой и спортом.Кроме того, в список вошли удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства; уровень образования; объем ввода в эксплуатацию жилья; темп роста доходов населения региона и другие.Утвержденный президентом KPIдля губернаторов существовал и ранее. В нынешнюю редакцию добавлен пункт об участниках СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, общество, россия, новости