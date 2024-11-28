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Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов
Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав и правительств регионов. Соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T14:49
2024-11-28T14:49
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав и правительств регионов. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Перечень KPI (ключевых показателей эффективности) состоит из 21 пункта. Первым значится доверие к власти, в том числе президенту РФ и губернаторам, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения.Также в KPI значатся численность населения субъекта, коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, удовлетворенность граждан условиями для занятия физкультурой и спортом.Кроме того, в список вошли удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства; уровень образования; объем ввода в эксплуатацию жилья; темп роста доходов населения региона и другие.Утвержденный президентом KPIдля губернаторов существовал и ранее. В нынешнюю редакцию добавлен пункт об участниках СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, общество, россия, новости
Путин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов

Путин утвердил перечень ключевых показателей эффективности работы губернаторов

14:49 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав и правительств регионов. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Перечень KPI (ключевых показателей эффективности) состоит из 21 пункта. Первым значится доверие к власти, в том числе президенту РФ и губернаторам, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения.
Также в KPI значатся численность населения субъекта, коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, удовлетворенность граждан условиями для занятия физкультурой и спортом.
Кроме того, в список вошли удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства; уровень образования; объем ввода в эксплуатацию жилья; темп роста доходов населения региона и другие.
Утвержденный президентом KPIдля губернаторов существовал и ранее. В нынешнюю редакцию добавлен пункт об участниках СВО.
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