https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-miskhorskiy-park-v-yalte-1142214247.html

В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте

В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте

На территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" на Южном берегу Крыма в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T15:20

2024-11-28T15:20

2024-11-28T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" на Южном берегу Крыма в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках работ будут благоустроены пешеходные и прогулочные зоны и дороги внутри парка. При этом бордюры из цельного камня будут сохранены, заверил крымский премьер.Также будут приведены в порядок зеленые насаждения. В настоящее время уже ведутся работы по расчистке сухостоя.Полностью завершить реконструкцию парка планируют к 2027 году.Мисхорский парк расположен на территории Мисхора в Ялте между Алупкинским шоссе и черноморским побережьем. Был заложен в 1880 году при строительстве летней резиденции графа Витте. Площадь парка – 21,3 гектара. На его территории сосредоточено около 100 видов и садовых форм экзотических деревьев и кустарников, произрастают как местные лесные породы (дуб пушистый, сосна крымская, фисташка туполистная), так и такие экзоты, как кипарис аризонский, кипарис гвадалупский, сосна алеппская, сосна Культера, пальмы, бамбук, олеандр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма создадут еще один паркБольшая Крымская тропа: особенности экологического маршрутаЭколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма

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мисхор, юрий гоцанюк, новости крыма, благоустройство, крым, крым курортный, городская среда, ялта