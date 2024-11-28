https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-miskhorskiy-park-v-yalte-1142214247.html
В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
На территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" на Южном берегу Крыма в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T15:20
2024-11-28T15:20
2024-11-28T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" на Южном берегу Крыма в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках работ будут благоустроены пешеходные и прогулочные зоны и дороги внутри парка. При этом бордюры из цельного камня будут сохранены, заверил крымский премьер.Также будут приведены в порядок зеленые насаждения. В настоящее время уже ведутся работы по расчистке сухостоя.Полностью завершить реконструкцию парка планируют к 2027 году.Мисхорский парк расположен на территории Мисхора в Ялте между Алупкинским шоссе и черноморским побережьем. Был заложен в 1880 году при строительстве летней резиденции графа Витте. Площадь парка – 21,3 гектара. На его территории сосредоточено около 100 видов и садовых форм экзотических деревьев и кустарников, произрастают как местные лесные породы (дуб пушистый, сосна крымская, фисташка туполистная), так и такие экзоты, как кипарис аризонский, кипарис гвадалупский, сосна алеппская, сосна Культера, пальмы, бамбук, олеандр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма создадут еще один паркБольшая Крымская тропа: особенности экологического маршрутаЭколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма
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мисхор, юрий гоцанюк, новости крыма, благоустройство, крым, крым курортный, городская среда, ялта
В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
В Крыму до 2027 года проведут капремонт Мисхорского парка в Ялте
15:20 28.11.2024 (обновлено: 15:26 28.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории парка памятника садово-паркового искусства "Мисхорский" на Южном берегу Крыма в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках работ будут благоустроены пешеходные и прогулочные зоны и дороги внутри парка. При этом бордюры из цельного камня будут сохранены, заверил крымский премьер.
"Важным этапом станет проведение противооползневых мероприятий для обеспечения устойчивости склона над пляжем санатория "Мисхор". Особое внимание будет уделено восстановлению музыкального фонтана – изюминки парка, который неизменно привлекает множество туристов", – добавил он.
Также будут приведены в порядок зеленые насаждения. В настоящее время уже ведутся работы по расчистке сухостоя.
Полностью завершить реконструкцию парка планируют к 2027 году.
Мисхорский парк расположен на территории Мисхора в Ялте между Алупкинским шоссе и черноморским побережьем. Был заложен в 1880 году при строительстве летней резиденции графа Витте. Площадь парка – 21,3 гектара. На его территории сосредоточено около 100 видов и садовых форм экзотических деревьев и кустарников, произрастают как местные лесные породы (дуб пушистый, сосна крымская, фисташка туполистная), так и такие экзоты, как кипарис аризонский, кипарис гвадалупский, сосна алеппская, сосна Культера, пальмы, бамбук, олеандр.
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