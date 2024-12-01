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Погода в Крыму в первый день зимы
Погода в Крыму в первый день зимы - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Погода в Крыму в первый день зимы
В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков; лишь в южных и восточных районах пройдет... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T00:01
2024-12-01T00:01
2024-12-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков; лишь в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, в горах - мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +3...+5.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь, в Судаке, Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 4 до +6, днем +8...+10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый день зимы
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков; лишь в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, в горах - мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1;на южном побережье до +6; днем +2…+7, на южном побережье до +10", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +3...+5.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь, в Судаке, Евпатории и Феодосии - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 4 до +6, днем +8...+10 градусов.
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