https://crimea.ria.ru/20241130/putin-prodlil-osobyy-poryadok-vybora-podryadchika-pri-goszakupkakh-v-krymu-1142275933.html

Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму

Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T19:24

2024-11-30T19:24

2024-11-30T19:25

закон и право

владимир путин (политик)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Один из документов вносит изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), а другой – в закон о принятии Крыма в РФ и об образовании в его составе двух регионов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Оба принятых закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.Прежде законодательство позволяло выбирать поставщика (подрядчика, исполнителя) в Крыму в порядке, установленном законом 44-ФЗ, или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.Такой выбор до конца этого года был возможен при закупках оборудования и техники; работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автодороги); работ по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений для обеспечения нужд этих субъектов РФ.Законы продлевают этот особый порядок для этих закупок на 2025-2026 годы, то есть на два года.Согласно сопроводительным документам, механизм выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный в Крыму и Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения сроков. Подчеркивалось, что при этом региональное законодательство в сфере закупок доказало свою эффективность во время введения ограничительных мер со стороны недружественных стран в период специальной военной операции.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, владимир путин (политик), крым