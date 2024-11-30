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Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T19:24
2024-11-30T19:25
закон и право
владимир путин (политик)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Один из документов вносит изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), а другой – в закон о принятии Крыма в РФ и об образовании в его составе двух регионов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Оба принятых закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.Прежде законодательство позволяло выбирать поставщика (подрядчика, исполнителя) в Крыму в порядке, установленном законом 44-ФЗ, или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.Такой выбор до конца этого года был возможен при закупках оборудования и техники; работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автодороги); работ по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений для обеспечения нужд этих субъектов РФ.Законы продлевают этот особый порядок для этих закупок на 2025-2026 годы, то есть на два года.Согласно сопроводительным документам, механизм выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный в Крыму и Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения сроков. Подчеркивалось, что при этом региональное законодательство в сфере закупок доказало свою эффективность во время введения ограничительных мер со стороны недружественных стран в период специальной военной операции.
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закон и право, владимир путин (политик), крым
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму

Путин подписал два закона о продлении особого порядка выбора подрядчика в Крыму

19:24 30.11.2024 (обновлено: 19:25 30.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Один из документов вносит изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), а другой – в закон о принятии Крыма в РФ и об образовании в его составе двух регионов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Оба принятых закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
Прежде законодательство позволяло выбирать поставщика (подрядчика, исполнителя) в Крыму в порядке, установленном законом 44-ФЗ, или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.
Такой выбор до конца этого года был возможен при закупках оборудования и техники; работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автодороги); работ по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений для обеспечения нужд этих субъектов РФ.
Законы продлевают этот особый порядок для этих закупок на 2025-2026 годы, то есть на два года.
Согласно сопроводительным документам, механизм выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный в Крыму и Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения сроков. Подчеркивалось, что при этом региональное законодательство в сфере закупок доказало свою эффективность во время введения ограничительных мер со стороны недружественных стран в период специальной военной операции.
 
Закон и правоВладимир Путин (политик)Крым
 
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