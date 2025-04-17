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Армия России вытесняет ВСУ из Курской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:52
2025-04-17T14:52
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны противника, вытесняя врага на территорию Украины. Семь бригад ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Российские авиация и артиллерия разгромили украинские силы в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области уничтожено до 74 780 военнослужащих,️ 410 танков,️ 334 боевые машины пехоты,️ 305 бронетранспортеров,️ 618 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250416/zaderzhany-eks-gubernator-kurskoy-oblasti-i-ego-byvshiy-pervyy-zamestitel-1145731641.html
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области

В Курской области ВСУ за сутки потеряли еще 165 боевиков и два танка

14:52 17.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны противника, вытесняя врага на территорию Украины. Семь бригад ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Российские авиация и артиллерия разгромили украинские силы в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий в Курской области уничтожено до 74 780 военнослужащих,️ 410 танков,️ 334 боевые машины пехоты,️ 305 бронетранспортеров,️ 618 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 17:19
Задержаны экс-губернатор Курской области и его бывший первый заместитель
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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