https://crimea.ria.ru/20250417/armiya-rossii-vytesnyaet-vsu-iz-kurskoy-oblasti-1145755767.html
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:52
2025-04-17T14:52
2025-04-17T14:52
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны противника, вытесняя врага на территорию Украины. Семь бригад ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Российские авиация и артиллерия разгромили украинские силы в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области уничтожено до 74 780 военнослужащих,️ 410 танков,️ 334 боевые машины пехоты,️ 305 бронетранспортеров,️ 618 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
В Курской области ВСУ за сутки потеряли еще 165 боевиков и два танка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны противника, вытесняя врага на территорию Украины. Семь бригад ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Российские авиация и артиллерия разгромили украинские силы в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий в Курской области уничтожено до 74 780 военнослужащих,️ 410 танков,️ 334 боевые машины пехоты,️ 305 бронетранспортеров,️ 618 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.
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