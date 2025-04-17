https://crimea.ria.ru/20250417/armiya-rossii-vytesnyaet-vsu-iz-kurskoy-oblasti-1145755767.html

Армия России вытесняет ВСУ из Курской области

Армия России вытесняет ВСУ из Курской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Армия России вытесняет ВСУ из Курской области

Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T14:52

2025-04-17T14:52

2025-04-17T14:52

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России при наступлении в Курской области уничтожили еще 165 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки войск "Север" продвигаются в глубину обороны противника, вытесняя врага на территорию Украины. Семь бригад ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Российские авиация и артиллерия разгромили украинские силы в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области уничтожено до 74 780 военнослужащих,️ 410 танков,️ 334 боевые машины пехоты,️ 305 бронетранспортеров,️ 618 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу