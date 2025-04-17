https://crimea.ria.ru/20250417/putin-rasskazal-o-sovmestnykh-proektakh-rossii-i-katara-1145754223.html

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара

У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T14:17

2025-04-17T14:17

2025-04-17T14:21

катар

россия

новости

владимир путин (политик)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145754596_0:50:2980:1726_1920x0_80_0_0_542a364daea75e4d451a13a219aa820f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.Как подчеркнул Путин, Катар является одним из приоритетных партнеров России в целом и тем более на Ближнем Востоке. Путин также указал на перспективы сотрудничества с Катаром в других областях."Перспектив гораздо больше, проектов у нас много. Мы занимаемся также вопросами гуманитарного сотрудничества, у нас много проектов и в области спорта, и в области искусства", - напомнил российский лидер.Кроме того, Путин предложил в ходе переговоров обсудить вопросы, связанные с горячими точками, в частности - ситуацию в Сирии. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом. переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

катар

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

катар, россия, новости, владимир путин (политик), политика