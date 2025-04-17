Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/putin-rasskazal-o-sovmestnykh-proektakh-rossii-i-katara-1145754223.html
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:17
2025-04-17T14:21
катар
россия
новости
владимир путин (политик)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145754596_0:50:2980:1726_1920x0_80_0_0_542a364daea75e4d451a13a219aa820f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.Как подчеркнул Путин, Катар является одним из приоритетных партнеров России в целом и тем более на Ближнем Востоке. Путин также указал на перспективы сотрудничества с Катаром в других областях."Перспектив гораздо больше, проектов у нас много. Мы занимаемся также вопросами гуманитарного сотрудничества, у нас много проектов и в области спорта, и в области искусства", - напомнил российский лидер.Кроме того, Путин предложил в ходе переговоров обсудить вопросы, связанные с горячими точками, в частности - ситуацию в Сирии. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом. переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
катар
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145754596_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_f4f28cf149bba14dcd6c502fe544d917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
катар, россия, новости, владимир путин (политик), политика
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара

Путин: у России и Катара достаточно интересных совместных проектов

14:17 17.04.2025 (обновлено: 14:21 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
Как подчеркнул Путин, Катар является одним из приоритетных партнеров России в целом и тем более на Ближнем Востоке.

"У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании - Роснефти. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано в нашу экономику около миллиарда долларов", - сказал президент.

Путин также указал на перспективы сотрудничества с Катаром в других областях.
"Перспектив гораздо больше, проектов у нас много. Мы занимаемся также вопросами гуманитарного сотрудничества, у нас много проектов и в области спорта, и в области искусства", - напомнил российский лидер.
Кроме того, Путин предложил в ходе переговоров обсудить вопросы, связанные с горячими точками, в частности - ситуацию в Сирии.
"Мы обсуждали вопросы развития ситуации в Сирии, для нас это имеет серьезное значение. Мы хотели бы со своей стороны сделать все возможное, чтобы Сирия сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство. Хотели бы вместе с вами обсудить возможности оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера", - сказал глава государства.
Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом. переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КатарРоссияНовостиВладимир Путин (политик)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
15:18Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
15:01Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
14:52Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
14:17Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
14:11Преображенка в Донбассе перешла под контроль России
14:03Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
13:54ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России
13:27Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания
13:15Что Украина будет обсуждать с США в Париже
13:10На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
12:59Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения
12:55Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
12:43Где в Крыму завершили обрезку деревьев
12:09Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
11:58Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
11:47Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
11:41Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
11:10Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
11:03Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
Лента новостейМолния