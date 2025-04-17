https://crimea.ria.ru/20250417/putin-rasskazal-o-sovmestnykh-proektakh-rossii-i-katara-1145754223.html
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:17
2025-04-17T14:17
2025-04-17T14:21
катар
россия
новости
владимир путин (политик)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145754596_0:50:2980:1726_1920x0_80_0_0_542a364daea75e4d451a13a219aa820f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.Как подчеркнул Путин, Катар является одним из приоритетных партнеров России в целом и тем более на Ближнем Востоке. Путин также указал на перспективы сотрудничества с Катаром в других областях."Перспектив гораздо больше, проектов у нас много. Мы занимаемся также вопросами гуманитарного сотрудничества, у нас много проектов и в области спорта, и в области искусства", - напомнил российский лидер.Кроме того, Путин предложил в ходе переговоров обсудить вопросы, связанные с горячими точками, в частности - ситуацию в Сирии. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом. переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
катар
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145754596_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_f4f28cf149bba14dcd6c502fe544d917.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, новости, владимир путин (политик), политика
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Путин: у России и Катара достаточно интересных совместных проектов
14:17 17.04.2025 (обновлено: 14:21 17.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. У России и Катара достаточно интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
Как подчеркнул Путин, Катар является одним из приоритетных партнеров России в целом и тем более на Ближнем Востоке.
"У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании - Роснефти. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано в нашу экономику около миллиарда долларов", - сказал президент.
Путин также указал на перспективы сотрудничества с Катаром в других областях.
"Перспектив гораздо больше, проектов у нас много. Мы занимаемся также вопросами гуманитарного сотрудничества, у нас много проектов и в области спорта, и в области искусства", - напомнил российский лидер.
Кроме того, Путин предложил в ходе переговоров обсудить вопросы, связанные с горячими точками, в частности - ситуацию в Сирии.
"Мы обсуждали вопросы развития ситуации в Сирии, для нас это имеет серьезное значение. Мы хотели бы со своей стороны сделать все возможное, чтобы Сирия сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство. Хотели бы вместе с вами обсудить возможности оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера", - сказал глава государства.
Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом. переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.