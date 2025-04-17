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ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России
ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 17.04.2025
ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России
ВСУ 10 раз в течение суток атаковали объекты российской энергетики, что нарушает российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T13:54
2025-04-17T13:54
обстрелы всу
энергетика
мораторий на удары по энергосистеме
министерство обороны рф
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. ВСУ 10 раз в течение суток атаковали объекты российской энергетики, что нарушает российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам. Об этом заявили в Минобороны РФ.Удары наносились по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.В результате произошли отключения высоковольтных линий электропередачи, выведены из строя трансформаторные подстанции. Без света остались десятки населенных пунктов.Накануне украинские боевики шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики в Курской, Брянской, Белгородской и Херсонской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы РоссииУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
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обстрелы всу, энергетика, мораторий на удары по энергосистеме, министерство обороны рф, новости, украина, россия
ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России

ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России - Минобороны

13:54 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. ВСУ 10 раз в течение суток атаковали объекты российской энергетики, что нарушает российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.  
Удары наносились по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.
В результате произошли отключения высоковольтных линий электропередачи, выведены из строя трансформаторные подстанции. Без света остались десятки населенных пунктов.
Накануне украинские боевики шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики в Курской, Брянской, Белгородской и Херсонской областях.
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