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ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России

ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 17.04.2025

ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России

ВСУ 10 раз в течение суток атаковали объекты российской энергетики, что нарушает российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T13:54

2025-04-17T13:54

2025-04-17T13:54

обстрелы всу

энергетика

мораторий на удары по энергосистеме

министерство обороны рф

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. ВСУ 10 раз в течение суток атаковали объекты российской энергетики, что нарушает российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам. Об этом заявили в Минобороны РФ.Удары наносились по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.В результате произошли отключения высоковольтных линий электропередачи, выведены из строя трансформаторные подстанции. Без света остались десятки населенных пунктов.Накануне украинские боевики шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики в Курской, Брянской, Белгородской и Херсонской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы РоссииУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ

украина

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, энергетика, мораторий на удары по энергосистеме, министерство обороны рф, новости, украина, россия