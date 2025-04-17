https://crimea.ria.ru/20250417/generala-shamarina-prigovorili-k-7-godam-kolonii-i-lishili-zvaniya-1145753200.html

Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания

Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания

Начальник главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T13:27

2025-04-17T13:27

2025-04-17T13:27

вадим шамарин

происшествия

взятка

коррупция

министерство обороны рф

приговор

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Начальник главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд пишет РИА Новости.Отмечается, что отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме.Вадим Шамарин был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) в мае 2024 года. В ноябре 2024 года сообщалось, что фигурант признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.20 января в Следкоме России отметили, что следственные действия по уголовному делу в отношении Шамарина завершены. По данным ведомства, с 2019 по 2023 годы Минобороны при исполнении гособоронзаказа заключило госконтракты с Пермским телефонным заводом "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой Министерству обороны продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим шамарин, происшествия, взятка, коррупция, министерство обороны рф, приговор, суд, правосудие, новости