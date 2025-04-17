https://crimea.ria.ru/20250417/glazev-stanet-novym-gossekretarem-soyuznogo-gosudarstva-1145750353.html
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:58
2025-04-17T11:58
2025-04-17T12:03
союзное государство
сергей глазьев
белоруссия
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
владимир путин (политик)
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145750238_0:10:3414:1930_1920x0_80_0_0_7eb7333387be017d74a1922715888412.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА. Глазьев сменит на посту Дмитрия Мезенцева, которого президент России Владимир Путин назначил полпредом президента в Конституционном суде РФ.В настоящее время Глазьев занимает должность заместителя государственного секретаря Союзного государства.Сергей Глазьев – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент и член академии Российской академии наук. Автор более 300 научных и учебно-методических трудов, из них 32 монографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - АксеновЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовамРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145750238_576:0:3243:2000_1920x0_80_0_0_6cc432358d82806b4b5f2aea764d0ac9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзное государство, сергей глазьев, белоруссия, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), политика, новости
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Сергея Глазьева назначат новым госсекретарем Союзного государства - Лукашенко
11:58 17.04.2025 (обновлено: 12:03 17.04.2025)