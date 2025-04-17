https://crimea.ria.ru/20250417/glazev-stanet-novym-gossekretarem-soyuznogo-gosudarstva-1145750353.html

Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T11:58

2025-04-17T11:58

2025-04-17T12:03

союзное государство

сергей глазьев

белоруссия

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА. Глазьев сменит на посту Дмитрия Мезенцева, которого президент России Владимир Путин назначил полпредом президента в Конституционном суде РФ.В настоящее время Глазьев занимает должность заместителя государственного секретаря Союзного государства.Сергей Глазьев – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент и член академии Российской академии наук. Автор более 300 научных и учебно-методических трудов, из них 32 монографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - АксеновЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовамРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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