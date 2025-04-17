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Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:58
2025-04-17T12:03
союзное государство
сергей глазьев
белоруссия
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
владимир путин (политик)
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА. Глазьев сменит на посту Дмитрия Мезенцева, которого президент России Владимир Путин назначил полпредом президента в Конституционном суде РФ.В настоящее время Глазьев занимает должность заместителя государственного секретаря Союзного государства.Сергей Глазьев – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент и член академии Российской академии наук. Автор более 300 научных и учебно-методических трудов, из них 32 монографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - АксеновЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовамРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
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союзное государство, сергей глазьев, белоруссия, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), политика, новости
Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

Сергея Глазьева назначат новым госсекретарем Союзного государства - Лукашенко

11:58 17.04.2025 (обновлено: 12:03 17.04.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым, пишет БЕЛТА.
Глазьев сменит на посту Дмитрия Мезенцева, которого президент России Владимир Путин назначил полпредом президента в Конституционном суде РФ.
"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. <...> Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим", - сказал Лукашенко.
В настоящее время Глазьев занимает должность заместителя государственного секретаря Союзного государства.
Сергей Глазьев – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент и член академии Российской академии наук. Автор более 300 научных и учебно-методических трудов, из них 32 монографии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Союзное государствоСергей ГлазьевБелоруссияРоссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВладимир Путин (политик)ПолитикаНовости
 
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