https://crimea.ria.ru/20250417/chto-ukraina-budet-obsuzhdat-s-ssha-v-parizhe-1145752507.html

Что Украина будет обсуждать с США в Париже

Что Украина будет обсуждать с США в Париже - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Что Украина будет обсуждать с США в Париже

Украинская делегация на встрече с представителями США и с "коалицией желающих" в Париже, очевидно, будут обсуждать различные аспекты урегулирования. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T13:15

2025-04-17T13:15

2025-04-17T13:09

переговоры

дмитрий песков

политика

украина

сша

европа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинская делегация на встрече с представителями США и с "коалицией желающих" в Париже, очевидно, будут обсуждать различные аспекты урегулирования. Об этом журналистам заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, после разговора российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, где обсуждались аспекты украинского урегулирования, США продолжают работу в этом русле с Украиной и Европой. "Дальше ожидали бы проявления Европой и Украиной ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев видим ориентирование на продолжение войны", - заметил Песков.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле". При этом он заявил о возможности в рамках договоренностей придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через "некоторые убедительные коммерческие возможности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружииТрампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнениеУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, дмитрий песков, политика, украина, сша, европа, новости, россия