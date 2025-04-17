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Что Украина будет обсуждать с США в Париже
Что Украина будет обсуждать с США в Париже - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Что Украина будет обсуждать с США в Париже
Украинская делегация на встрече с представителями США и с "коалицией желающих" в Париже, очевидно, будут обсуждать различные аспекты урегулирования. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T13:15
2025-04-17T13:15
2025-04-17T13:09
переговоры
дмитрий песков
политика
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сша
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинская делегация на встрече с представителями США и с "коалицией желающих" в Париже, очевидно, будут обсуждать различные аспекты урегулирования. Об этом журналистам заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, после разговора российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, где обсуждались аспекты украинского урегулирования, США продолжают работу в этом русле с Украиной и Европой. "Дальше ожидали бы проявления Европой и Украиной ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев видим ориентирование на продолжение войны", - заметил Песков.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле". При этом он заявил о возможности в рамках договоренностей придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через "некоторые убедительные коммерческие возможности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружииТрампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнениеУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине
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переговоры, дмитрий песков, политика, украина, сша, европа, новости, россия
Что Украина будет обсуждать с США в Париже
Киев и Вашингтон обсудят в Париже украинское урегулирование - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинская делегация на встрече с представителями США и с "коалицией желающих" в Париже, очевидно, будут обсуждать различные аспекты урегулирования. Об этом журналистам заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования", - цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, после разговора российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, где обсуждались аспекты украинского урегулирования, США продолжают работу в этом русле с Украиной и Европой.
"Дальше ожидали бы проявления Европой и Украиной ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев видим ориентирование на продолжение войны", - заметил Песков.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил
, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле". При этом он заявил о возможности в рамках договоренностей придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через "некоторые убедительные коммерческие возможности".
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