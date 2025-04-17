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Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
Крым перевыполнил показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T12:55
2025-04-17T12:55
юрий гоцанюк
ремонт дорог
дороги крыма
крым
новости крыма
безопасность
инфраструктура
нацпроект "безопасные качественные дороги"
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крым перевыполнил показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его данным, доля дорожной сети в нормативном состоянии составила:К нормативам приведено более 2,2 тыс. погонных метров искусственных сооружений. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. В этом году в Крыму отремонтируют 20 автомобильных дорог протяженностью около 172 километров, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей.В республике также утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяПросадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправятВ Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, ремонт дорог, дороги крыма, крым, новости крыма, безопасность, инфраструктура, нацпроект "безопасные качественные дороги", реализация нацпроектов в крыму
Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти

Крым перевыполнил показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - власти

12:55 17.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крым перевыполнил показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По его данным, доля дорожной сети в нормативном состоянии составила:
  • в городах Крыма - 85,5%,
  • дороги регионального и межмуниципального значения – 48%,
  • региональные дороги – 75%.
К нормативам приведено более 2,2 тыс. погонных метров искусственных сооружений.
"На 8% сократилось количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения. Во многом это стало возможным благодаря комплексу мероприятий в отрасли, включая установку и замену барьерных и пешеходных ограждений, строительство и ремонт тротуаров, установку новых остановок и светофоров, улучшение освещения и профилактику правонарушений", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.
В этом году в Крыму отремонтируют 20 автомобильных дорог протяженностью около 172 километров, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей.
В республике также утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
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