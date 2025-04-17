https://crimea.ria.ru/20250417/krym-perevypolnil-pokazateli-natsproekta-po-bezopasnosti-dorog---vlasti-1145751612.html

Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти

Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти

Крым перевыполнил показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T12:55

2025-04-17T12:55

2025-04-17T12:55

юрий гоцанюк

ремонт дорог

дороги крыма

крым

новости крыма

безопасность

инфраструктура

нацпроект "безопасные качественные дороги"

реализация нацпроектов в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144924864_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51f464c896dfb9468c3371b2a648a289.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крым перевыполнил показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его данным, доля дорожной сети в нормативном состоянии составила:К нормативам приведено более 2,2 тыс. погонных метров искусственных сооружений. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. В этом году в Крыму отремонтируют 20 автомобильных дорог протяженностью около 172 километров, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей.В республике также утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяПросадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправятВ Крыму дорогу до границы с Херсонщиной отремонтировали на 90%

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, ремонт дорог, дороги крыма, крым, новости крыма, безопасность, инфраструктура, нацпроект "безопасные качественные дороги", реализация нацпроектов в крыму