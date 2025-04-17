https://crimea.ria.ru/20250417/gde-v-krymu-zavershili-obrezku-derevev-1145751772.html

Где в Крыму завершили обрезку деревьев

Где в Крыму завершили обрезку деревьев - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Где в Крыму завершили обрезку деревьев

В 13 муниципалитетах Крыма закончили санитарную обрезку деревьев и снос сухостоя. В остальных городах и поселках работы будут завершены в запланированные сроки. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T12:43

2025-04-17T12:43

2025-04-17T12:45

крым

сергей аксенов

благоустройство

обрезка деревьев в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 13 муниципалитетах Крыма закончили санитарную обрезку деревьев и снос сухостоя. В остальных городах и поселках работы будут завершены в запланированные сроки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам муниципальных образований полуострова.По его словам, в ряде населенных пунктов работы ведутся с опережением графика. Однако скорость в этом вопросе не главное.Он добавил, что в муниципалитетах сейчас занижают газоны и готовят почву к высадке растений и цветов, обустраивают парковки, бетонируют места для установки мусорных контейнеров и косят траву. За этим следят в минЖКХ."В целом необходимо, чтобы общественные пространства, улицы городов и сел были ухоженными, чтобы была видна заботливая рука хозяина. Определенные успехи в этом направлении у нас есть", – уточнил глава Крыма.Он подчеркнул, что задача остается неизменной – сделать Крым комфортным для жизни и привлекательным для туристов регионом. И поручил пересмотреть заработную плату коммунальщиков.В этом году в Крыму благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий. На это выделено пять миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятНовый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютСохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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