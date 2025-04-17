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Где в Крыму завершили обрезку деревьев - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Где в Крыму завершили обрезку деревьев
Где в Крыму завершили обрезку деревьев - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Где в Крыму завершили обрезку деревьев
В 13 муниципалитетах Крыма закончили санитарную обрезку деревьев и снос сухостоя. В остальных городах и поселках работы будут завершены в запланированные сроки. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T12:43
2025-04-17T12:45
крым
сергей аксенов
благоустройство
обрезка деревьев в симферополе
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 13 муниципалитетах Крыма закончили санитарную обрезку деревьев и снос сухостоя. В остальных городах и поселках работы будут завершены в запланированные сроки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам муниципальных образований полуострова.По его словам, в ряде населенных пунктов работы ведутся с опережением графика. Однако скорость в этом вопросе не главное.Он добавил, что в муниципалитетах сейчас занижают газоны и готовят почву к высадке растений и цветов, обустраивают парковки, бетонируют места для установки мусорных контейнеров и косят траву. За этим следят в минЖКХ."В целом необходимо, чтобы общественные пространства, улицы городов и сел были ухоженными, чтобы была видна заботливая рука хозяина. Определенные успехи в этом направлении у нас есть", – уточнил глава Крыма.Он подчеркнул, что задача остается неизменной – сделать Крым комфортным для жизни и привлекательным для туристов регионом. И поручил пересмотреть заработную плату коммунальщиков.В этом году в Крыму благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий. На это выделено пять миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятНовый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютСохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
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96
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крым, сергей аксенов, благоустройство, обрезка деревьев в симферополе, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
Где в Крыму завершили обрезку деревьев

В 13 муниципалитетах Крыма закончили обрезку деревьев и снесли весь сухостой – Аксенов

12:43 17.04.2025 (обновлено: 12:45 17.04.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе обрезают провода
В Симферополе обрезают провода - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 13 муниципалитетах Крыма закончили санитарную обрезку деревьев и снос сухостоя. В остальных городах и поселках работы будут завершены в запланированные сроки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам муниципальных образований полуострова.
По его словам, в ряде населенных пунктов работы ведутся с опережением графика. Однако скорость в этом вопросе не главное.
"Необходимо не просто отчитаться об обрезке, а сформировать привлекательный облик населенного пункта", – подчеркнул Аксенов.
Он добавил, что в муниципалитетах сейчас занижают газоны и готовят почву к высадке растений и цветов, обустраивают парковки, бетонируют места для установки мусорных контейнеров и косят траву. За этим следят в минЖКХ.
"В целом необходимо, чтобы общественные пространства, улицы городов и сел были ухоженными, чтобы была видна заботливая рука хозяина. Определенные успехи в этом направлении у нас есть", – уточнил глава Крыма.
Он подчеркнул, что задача остается неизменной – сделать Крым комфортным для жизни и привлекательным для туристов регионом. И поручил пересмотреть заработную плату коммунальщиков.
"При этом важно соблюдать справедливое соотношение нагрузки на работников ЖКХ и размера их заработной платы, отрегулировать тарифную политику в многоквартирных домах. Все управленческие инструменты должны соответствовать требованиям времени и экономики", - поручил Аксенов.
В этом году в Крыму благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий. На это выделено пять миллиардов рублей.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОбрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
1 из 3
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОбрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
2 из 3
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОбрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
3 из 3
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Обрезка деревьев и санитарная очистка улиц в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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