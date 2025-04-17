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Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
В Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:03
2025-04-17T11:03
2025-04-17T11:03
радио "спутник в крыму"
благоустройство
крым
новости крыма
дмитрий каширин
городская среда
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра ЖКХ РК Дмитрий Каширин.По его словам, в 2025 году в благоустройстве задействованы все муниципальные образования Крыма."Всего в Республике Крым будет благоустроено 68 общественных территорий и 177 – дворовых", – уточнил он.Еще 1,7 миллиарда рублей будут потрачены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и 500 миллионов – по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".По словам Каширина, суммы в этом году больше, чем в предыдущем, поэтому и работы будут масштабнее. За счет увеличения бюджета в этом году благоустроят на 27 общественных и на 54 дворовых территории больше.В Черноморском районе планируется обустроить пять общественных территорий. В Симферополе, Феодосии обновления ожидают четыре общественных пространства. В остальных муниципалитетах их по 2-3, сказал Каширин."Что касается дворовых территорий, то лидер у нас город Керчь, это 18 дворов. Евпатория – 16 и Феодосия – 15. Остальные чуть поменьше", – добавил он.Каширин также отметил, что на сегодняшний день все контракты заключены и работы подрядчиками уже ведутся. Не оправдавших себя в предыдущих проектах недобросовестных исполнителей отсеяли, добавил заместитель министра.Он подчеркнул, что качество работ, которые реализуются на региональные и федеральные деньги, не отличается. Что должно быть сделано в том или ином месте – решают вместе с жителями, в том числе если речь идет о придомовой территории.Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в Крыму стало больше городов с благоприятной средой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте отремонтируют три старинные улицы В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников В Ялте закрывают автовокзал на капитальный ремонт
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благоустройство, крым, новости крыма, дмитрий каширин, городская среда, реализация фцп в крыму и севастополе
Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
В Крыму в 2025 году благоустроят 245 дворов и общественных территорий за 5 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму в текущем году благоустроят 68 общественных пространств и 177 дворовых территорий за 5 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замминистра ЖКХ РК Дмитрий Каширин.
По его словам, в 2025 году в благоустройстве задействованы все муниципальные образования Крыма.
"Всего в Республике Крым будет благоустроено 68 общественных территорий и 177 – дворовых", – уточнил он.
На реализацию всех этих проектов в этом году предусмотрено около 5 миллиардов рублей, сказал Каширин. Половина этой суммы выделена из бюджета Москвы.
Еще 1,7 миллиарда рублей будут потрачены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и 500 миллионов – по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".
По словам Каширина, суммы в этом году больше, чем в предыдущем, поэтому и работы будут масштабнее. За счет увеличения бюджета в этом году благоустроят на 27 общественных и на 54 дворовых территории больше.
В Черноморском районе планируется обустроить пять общественных территорий. В Симферополе, Феодосии обновления ожидают четыре общественных пространства. В остальных муниципалитетах их по 2-3, сказал Каширин.
"Что касается дворовых территорий, то лидер у нас город Керчь, это 18 дворов. Евпатория – 16 и Феодосия – 15. Остальные чуть поменьше", – добавил он.
Каширин также отметил, что на сегодняшний день все контракты заключены и работы подрядчиками уже ведутся. Не оправдавших себя в предыдущих проектах недобросовестных исполнителей отсеяли, добавил заместитель министра.
Он подчеркнул, что качество работ, которые реализуются на региональные и федеральные деньги, не отличается. Что должно быть сделано в том или ином месте – решают вместе с жителями, в том числе если речь идет о придомовой территории.
"Каждый видит двор свой по-своему. Кому-то нужно больше парковок, кому-то зеленых зон, кому-то не нужна детская площадка или лавки не нужны. Поэтому как правило главы администрации стараются даже не с председателем многоквартирного дома согласовать, а именно с жителями, чтобы на этапе проектировки единое целое выработать и не было потом проблем, когда начнется реализация проекта", – подытожил Каширин.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил
, что в Крыму стало больше городов с благоприятной средой.
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