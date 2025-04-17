https://crimea.ria.ru/20250417/eks-glavu-mchs-kryma-prigovorili-k-55-godam-zaklyucheniya-1145748243.html

Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения

Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения

Бывшего главу министерства чрезвычайных ситуаций Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T12:59

2025-04-17T12:59

2025-04-17T13:14

сергей садаклиев

мчс крыма

новости крыма

крым

приговор

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Бывшего главу министерства чрезвычайных ситуаций Крыма приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Отмечается, что он признан виновным в получении взяток в 2023 году. В тот период ведомство возглавлял Сергей Садаклиев.Кроме того, экс-министр получил от своего помощника 155 тысяч рублей за непринятие мер дисциплинарной ответственности и попустительство по службе. А от начальника подведомственного учреждения – 300 тысяч рублей за выделение дополнительных бюджетных ассигнований для нужд личного состава, добавили в прокуратуре.Кроме того, осужденному на семь лет запретили работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.Садаклиева арестовали на два месяца в сентябре 2024 года. Уголовные дела в отношении него были возбуждены по статьям "Нарушение требований по защите государственной тайны" и "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности" УК РФ.Сергей Садаклиев с 2020 года работал в должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по региону, а с 5 февраля 2021 года занял пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. 5 августа он покинул пост по собственному желанию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей садаклиев, мчс крыма, новости крыма, крым, приговор, взятка