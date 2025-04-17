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Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
К запуску пассажирских поездов между Херсонской областью и Крымом все готово, это будет сделано сразу после достижения условий безопасных перевозок. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T12:09
2025-04-17T12:09
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ГЕНИЧЕСК, 17 апр - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. К запуску пассажирских поездов между Херсонской областью и Крымом все готово, это будет сделано сразу после достижения условий безопасных перевозок. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что грузовые поезда между двумя регионами уже ходят. Открытию пассажирского сообщения препятствует только проблема безопасной перевозки людей, поскольку железные дороги менее защищены от даже неприцельных ударов, чем автомобильные магистрали, пояснил губернатор.Сальдо добавил, что запуск поездов будет способствовать росту туристического потока не только в Крым, но и на курорты Азовского и Черного морей в Херсонской области.В начале апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям" сообщил, что к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. По его словам, вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаЭлектрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготыКогда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву
херсонская область
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Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью

К запуску пассажирских поездов между Крымом и Херсонской областью все готово - Сальдо

12:09 17.04.2025
 
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ГЕНИЧЕСК, 17 апр - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. К запуску пассажирских поездов между Херсонской областью и Крымом все готово, это будет сделано сразу после достижения условий безопасных перевозок. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Для возобновления пассажирских перевозок все готово. Есть и вагоны, и проверенные железнодорожные пути, разработаны графики движения поездов. Как только будут достигнуты условия обеспечения безопасности, железнодорожные пассажирские перевозки будут открыты", - сказал руководитель области.

Он отметил, что грузовые поезда между двумя регионами уже ходят. Открытию пассажирского сообщения препятствует только проблема безопасной перевозки людей, поскольку железные дороги менее защищены от даже неприцельных ударов, чем автомобильные магистрали, пояснил губернатор.
Сальдо добавил, что запуск поездов будет способствовать росту туристического потока не только в Крым, но и на курорты Азовского и Черного морей в Херсонской области.
В начале апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям" сообщил, что к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. По его словам, вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымВладимир СальдоПоездСообщение между Крымом и Херсонской областьюЛогистикаТранспортНовости
 
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