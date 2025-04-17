Рейтинг@Mail.ru
Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/krym-primet-na-otdykh-300-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1145756355.html
Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
В этом году на оздоровление и отдых в Крым приедут 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T15:01
2025-04-17T15:06
крым
сергей аксенов
белгородская область
общество
дети
оздоровление в крыму
оздоровление детей в крыму
детский отдых
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760938_0:90:1497:932_1920x0_80_0_0_2c8c2ea9dfc4f5c026536baf43a9e06a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году на оздоровление и отдых в Крым приедут 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."По договоренности с руководством Белгородской области Крым в текущем году примет 300 детей на отдых и оздоровление за счет республиканского бюджета", - сообщил он в Telegram-канале.По словам Аксенова, Крым готов также принять детей из приграничных и новых регионов России.В начале апреля первая группа детей из Херсонской области отправилась в Крым в рамках проекта "Дорога в Тавриду". В рамках проекта школьники смогут посетить Крым и Севастополь, а также узнать об истории Северного Причерноморья.Дети из Херсонской области также бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.В прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницыДети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз
https://crimea.ria.ru/20250417/ot-mazuta-v-chernom-more-ne-postradali-detskie-lagerya-v-krymu-1145747008.html
крым
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760938_68:0:1429:1021_1920x0_80_0_0_fd719a4b88d0e6ba85c77a802f631dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, белгородская область, общество, дети, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, детский отдых, новости крыма
Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области

В Крыму за счет бюджета отдохнут 300 детей из Белгородской области

15:01 17.04.2025 (обновлено: 15:06 17.04.2025)
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году на оздоровление и отдых в Крым приедут 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По договоренности с руководством Белгородской области Крым в текущем году примет 300 детей на отдых и оздоровление за счет республиканского бюджета", - сообщил он в Telegram-канале.
По словам Аксенова, Крым готов также принять детей из приграничных и новых регионов России.
"Мы готовы расширить сотрудничество по данному направлению с другими регионами, наиболее пострадавшими от действий ВСУ: Курской, Херсонской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой народными республиками – и на тех же условиях принять летом по 300 детей из этих субъектов", - подчеркнул глава региона.
В начале апреля первая группа детей из Херсонской области отправилась в Крым в рамках проекта "Дорога в Тавриду". В рамках проекта школьники смогут посетить Крым и Севастополь, а также узнать об истории Северного Причерноморья.
Дети из Херсонской области также бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
В прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз
Пляж в Песчаном - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
10:35
Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море
 
КрымСергей АксеновБелгородская областьОбществодетиОздоровление в КрымуОздоровление детей в КрымуДетский отдыхНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
15:18Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
15:01Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
14:52Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
14:17Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
14:11Преображенка в Донбассе перешла под контроль России
14:03Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
13:54ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России
13:27Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания
13:15Что Украина будет обсуждать с США в Париже
13:10На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
12:59Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения
12:55Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
12:43Где в Крыму завершили обрезку деревьев
12:09Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
11:58Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
11:47Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
11:41Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
11:10Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
11:03Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
Лента новостейМолния