https://crimea.ria.ru/20250417/krym-primet-na-otdykh-300-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1145756355.html

Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области

Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области

В этом году на оздоровление и отдых в Крым приедут 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T15:01

2025-04-17T15:01

2025-04-17T15:06

крым

сергей аксенов

белгородская область

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оздоровление детей в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году на оздоровление и отдых в Крым приедут 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."По договоренности с руководством Белгородской области Крым в текущем году примет 300 детей на отдых и оздоровление за счет республиканского бюджета", - сообщил он в Telegram-канале.По словам Аксенова, Крым готов также принять детей из приграничных и новых регионов России.В начале апреля первая группа детей из Херсонской области отправилась в Крым в рамках проекта "Дорога в Тавриду". В рамках проекта школьники смогут посетить Крым и Севастополь, а также узнать об истории Северного Причерноморья.Дети из Херсонской области также бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.В прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницыДети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз

https://crimea.ria.ru/20250417/ot-mazuta-v-chernom-more-ne-postradali-detskie-lagerya-v-krymu-1145747008.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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