Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
В Крыму за счет бюджета отдохнут 300 детей из Белгородской области
15:01 17.04.2025 (обновлено: 15:06 17.04.2025)
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году на оздоровление и отдых в Крым приедут 300 детей из Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По договоренности с руководством Белгородской области Крым в текущем году примет 300 детей на отдых и оздоровление за счет республиканского бюджета", - сообщил он в Telegram-канале.
По словам Аксенова, Крым готов также принять детей из приграничных и новых регионов России.
"Мы готовы расширить сотрудничество по данному направлению с другими регионами, наиболее пострадавшими от действий ВСУ: Курской, Херсонской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой народными республиками – и на тех же условиях принять летом по 300 детей из этих субъектов", - подчеркнул глава региона.
В начале апреля первая группа детей из Херсонской области отправилась в Крым в рамках проекта "Дорога в Тавриду". В рамках проекта школьники смогут посетить Крым и Севастополь, а также узнать об истории Северного Причерноморья.
Дети из Херсонской области также бесплатно получают путевки в "Артек" и другие детские оздоровительные лагеря Крыма, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
В прошлом году более 16 тысяч детей из Белгородской области смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.
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