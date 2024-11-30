https://crimea.ria.ru/20241130/25-kadrov-fotolenta-noyabrya-ot-ria-novosti-krym-1142202278.html

25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым

25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2024

25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым

От прекрасной природы до трагических происшествий, от событий исторической значимости до забавных животных - мы покажем вам все, что увидели сами в ноябре 2024... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T19:14

2024-11-30T19:14

2024-11-30T17:48

крым

фотоленты

джанкойский район

алушта

судак

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

симферополь

крымтроллейбус

сливочное масло

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От прекрасной природы до трагических происшествий, от событий исторической значимости до забавных животных - мы покажем вам все, что увидели сами в ноябре 2024 года. У нас в пути были встречи с героическими людьми, настоящими тружениками, которые сохраняют, возрождают, оберегают Крым, и волшебные пейзажи, и погодные катаклизмы и их последствия, и - главное - развивающийся полуостров. Новые предприятия, дороги, здания, жители полуострова и их труд во благо общества, то, как Крым преодолевает все трудности. Все это вы увидите на наших фото.

https://crimea.ria.ru/20241101/zolotaya-osen-v-krymu-v-fotografiyakh-1141482558.html

крым

джанкойский район

алушта

судак

симферополь

херсонес

феодосия

италия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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