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25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20241130/25-kadrov-fotolenta-noyabrya-ot-ria-novosti-krym-1142202278.html
25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым
25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2024
25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым
От прекрасной природы до трагических происшествий, от событий исторической значимости до забавных животных - мы покажем вам все, что увидели сами в ноябре 2024... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T19:14
2024-11-30T17:48
крым
фотоленты
джанкойский район
алушта
судак
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
симферополь
крымтроллейбус
сливочное масло
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От прекрасной природы до трагических происшествий, от событий исторической значимости до забавных животных - мы покажем вам все, что увидели сами в ноябре 2024 года. У нас в пути были встречи с героическими людьми, настоящими тружениками, которые сохраняют, возрождают, оберегают Крым, и волшебные пейзажи, и погодные катаклизмы и их последствия, и - главное - развивающийся полуостров. Новые предприятия, дороги, здания, жители полуострова и их труд во благо общества, то, как Крым преодолевает все трудности. Все это вы увидите на наших фото.
https://crimea.ria.ru/20241101/zolotaya-osen-v-krymu-v-fotografiyakh-1141482558.html
крым
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крым, джанкойский район, алушта, судак, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, симферополь, крымтроллейбус, сливочное масло, растительное масло, сельское хозяйство, херсонес, владимирский собор, тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, совет министров рк, время героев, овощи, центр защиты леса республики крым, никитский ботанический сад, бал хризантем в никитском ботсаду, феодосия, трамвай, трамвайное управление евпатории, крымский тюз, культура, италия, паспорт, 80 лет победы, судакская крепость, риа новости крым, погода в крыму, туризм, новый год 2025
25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым

Каким был ноябрь 2024 года в фотографиях РИА Новости Крым

19:14 30.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога на Судак
Дорога на Судак - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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От прекрасной природы до трагических происшествий, от событий исторической значимости до забавных животных - мы покажем вам все, что увидели сами в ноябре 2024 года.
У нас в пути были встречи с героическими людьми, настоящими тружениками, которые сохраняют, возрождают, оберегают Крым, и волшебные пейзажи, и погодные катаклизмы и их последствия, и - главное - развивающийся полуостров.
Новые предприятия, дороги, здания, жители полуострова и их труд во благо общества, то, как Крым преодолевает все трудности. Все это вы увидите на наших фото.
© РИА Новости Крым

Рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма.

Рухнувший мост Джанкойском районе Крым
1 из 24

Рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма.

© РИА Новости Крым
© Telegram Галина Огнева

Самой высокогорной в Европе троллейбусной трассе исполнилось 65 лет.

Алуштинский троллейбусный парк
2 из 24

Самой высокогорной в Европе троллейбусной трассе исполнилось 65 лет.

© Telegram Галина Огнева
© РИА Новости Крым

В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.

Первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима
3 из 24

В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.

© РИА Новости Крым
© МЧС РФ

Сотрудник МЧС России Григорий Бодунов перегнал горящий бензовоз от заправки в безопасное место.

Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в Крыму в безопасное место
4 из 24

Сотрудник МЧС России Григорий Бодунов перегнал горящий бензовоз от заправки в безопасное место.

© МЧС РФ
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова

Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года.

Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
5 из 24

Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года.

© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова
© РИА Новости Крым

Сбор помидоров в теплицах в Крыму.

Сбор помидоров в теплицах в Крыму
6 из 24

Сбор помидоров в теплицах в Крыму.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Во Владимирский собор Херсонеса привезли чудотворную икону с Донбасса "Умягчение злых сердец — Донецкая".

Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
7 из 24

Во Владимирский собор Херсонеса привезли чудотворную икону с Донбасса "Умягчение злых сердец — Донецкая".

© РИА Новости Крым

Одним из самых дорогих продуктов стало сливочное масло. Его цена резко пошла в рост по всей России.

Раздольненский молокозавод
8 из 24

Одним из самых дорогих продуктов стало сливочное масло. Его цена резко пошла в рост по всей России.

© РИА Новости Крым

Герой РФ Антон Старостин участвует в программе "Время Героев" и будет работать в Совмине Крыма. РИА Новости Крым взяли у него большое интервью.

Антон Старостин
9 из 24

Герой РФ Антон Старостин участвует в программе "Время Героев" и будет работать в Совмине Крыма. РИА Новости Крым взяли у него большое интервью.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Фермер с немецкими корнями Вилли Мартинс возрождает козоводство в Крыму.

Овцы на ферме Вилли Мартинса
10 из 24

Фермер с немецкими корнями Вилли Мартинс возрождает козоводство в Крыму.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал для будущих лесов Крыма.

Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал
11 из 24

Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал для будущих лесов Крыма.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Династия пожарных Волковых из Крыма живет и трудится в Феодосийском регионе.

Династия пожарных Волковых из Крыма
12 из 24

Династия пожарных Волковых из Крыма живет и трудится в Феодосийском регионе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В столице Крыма будут восстанавливать заброшенный дендропарк Печенкина.

Прогулка по дендропарку
13 из 24

В столице Крыма будут восстанавливать заброшенный дендропарк Печенкина.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Никитском саду открылся традиционный ежегодный бал хризантем.

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
14 из 24

В Никитском саду открылся традиционный ежегодный бал хризантем.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

550 лет назад в Феодосию из знаменитого "Хождения за три моря" прибыл купец Афанасий Никитин.

Генуэзская крепость в Феодосии
15 из 24

550 лет назад в Феодосию из знаменитого "Хождения за три моря" прибыл купец Афанасий Никитин.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Впервые за 12 лет шесть новых водителей трамваев в Евпатории выйдут на маршруты.

Трамваи в Евпатории
16 из 24

Впервые за 12 лет шесть новых водителей трамваев в Евпатории выйдут на маршруты.

© РИА Новости Крым
© Михаил Макеев

Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов отказался от Лондона ради театра и живет в Крыму.

Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов
17 из 24

Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов отказался от Лондона ради театра и живет в Крыму.

© Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Три итальянских тенора заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ.

Пресс-конференция, посвященная гастролям итальянских теноров в Крыму
18 из 24

Три итальянских тенора заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан.

Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
19 из 24

Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".

В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым Два года вместе с Россией
20 из 24

В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пресс-конференцию "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица" провели сотрудники РИА Новости Крым.

Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
21 из 24

Пресс-конференцию "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица" провели сотрудники РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Если в начале ноября погода в Крыму была прекрасной...

Крым
22 из 24

Если в начале ноября погода в Крыму была прекрасной...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...то к концу месяца температуры существенно понизились и кое-где даже выпал первый снег. Но он быстро растаял.

Дождь в Симферополе
23 из 24

...то к концу месяца температуры существенно понизились и кое-где даже выпал первый снег. Но он быстро растаял.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© ТГ-канал Сергей Ганзий

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове.

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове
24 из 24

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове.

© ТГ-канал Сергей Ганзий
1 из 24

Рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма.

© РИА Новости Крым
2 из 24

Самой высокогорной в Европе троллейбусной трассе исполнилось 65 лет.

© Telegram Галина Огнева
3 из 24

В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.

© РИА Новости Крым
4 из 24

Сотрудник МЧС России Григорий Бодунов перегнал горящий бензовоз от заправки в безопасное место.

© МЧС РФ
5 из 24

Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года.

© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова
6 из 24

Сбор помидоров в теплицах в Крыму.

© РИА Новости Крым
7 из 24

Во Владимирский собор Херсонеса привезли чудотворную икону с Донбасса "Умягчение злых сердец — Донецкая".

© РИА Новости Крым
8 из 24

Одним из самых дорогих продуктов стало сливочное масло. Его цена резко пошла в рост по всей России.

9 из 24

Герой РФ Антон Старостин участвует в программе "Время Героев" и будет работать в Совмине Крыма. РИА Новости Крым взяли у него большое интервью.

© РИА Новости Крым
10 из 24

Фермер с немецкими корнями Вилли Мартинс возрождает козоводство в Крыму.

© РИА Новости Крым
11 из 24

Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал для будущих лесов Крыма.

© РИА Новости Крым
12 из 24

Династия пожарных Волковых из Крыма живет и трудится в Феодосийском регионе.

© РИА Новости Крым
13 из 24

В столице Крыма будут восстанавливать заброшенный дендропарк Печенкина.

© РИА Новости Крым
14 из 24

В Никитском саду открылся традиционный ежегодный бал хризантем.

© РИА Новости Крым
15 из 24

550 лет назад в Феодосию из знаменитого "Хождения за три моря" прибыл купец Афанасий Никитин.

© РИА Новости Крым
16 из 24

Впервые за 12 лет шесть новых водителей трамваев в Евпатории выйдут на маршруты.

© РИА Новости Крым
17 из 24

Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов отказался от Лондона ради театра и живет в Крыму.

© Михаил Макеев
18 из 24

Три итальянских тенора заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 24

Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан.

© РИА Новости Крым
20 из 24

В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".

© РИА Новости Крым
21 из 24

Пресс-конференцию "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица" провели сотрудники РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
22 из 24

Если в начале ноября погода в Крыму была прекрасной...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
23 из 24

...то к концу месяца температуры существенно понизились и кое-где даже выпал первый снег. Но он быстро растаял.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
24 из 24

Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове.

© ТГ-канал Сергей Ганзий
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
1 ноября, 09:22Фотоленты
Золотая осень в Крыму в фотографиях
 
ФотолентыКрымДжанкойский районАлуштаСудакШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольКрымтроллейбусСливочное маслоРастительное маслоСельское хозяйствоХерсонесВладимирский соборТихон ШевкуновРПЦ (Русская православная церковь)Крымская митрополияСовет министров РКВремя героевОвощиЦентр защиты леса Республики КрымНикитский ботанический садБал хризантем в Никитском ботсадуФеодосияТрамвайТрамвайное управление ЕвпаторииКрымский ТЮЗКультураИталияПаспорт80 лет ПобедыСудакская крепостьРИА Новости КрымПогода в КрымуТуризмНовый год 2025
 
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