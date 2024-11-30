25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым

Каким был ноябрь 2024 года в фотографиях РИА Новости Крым
В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.
В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.
Сотрудник МЧС России Григорий Бодунов перегнал горящий бензовоз от заправки в безопасное место.
Сотрудник МЧС России Григорий Бодунов перегнал горящий бензовоз от заправки в безопасное место.
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года.
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года.
Во Владимирский собор Херсонеса привезли чудотворную икону с Донбасса "Умягчение злых сердец — Донецкая".
Во Владимирский собор Херсонеса привезли чудотворную икону с Донбасса "Умягчение злых сердец — Донецкая".
Герой РФ Антон Старостин участвует в программе "Время Героев" и будет работать в Совмине Крыма. РИА Новости Крым взяли у него большое интервью.
Герой РФ Антон Старостин участвует в программе "Время Героев" и будет работать в Совмине Крыма. РИА Новости Крым взяли у него большое интервью.
Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал для будущих лесов Крыма.
Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал для будущих лесов Крыма.
Династия пожарных Волковых из Крыма живет и трудится в Феодосийском регионе.
550 лет назад в Феодосию из знаменитого "Хождения за три моря" прибыл купец Афанасий Никитин.
550 лет назад в Феодосию из знаменитого "Хождения за три моря" прибыл купец Афанасий Никитин.
Впервые за 12 лет шесть новых водителей трамваев в Евпатории выйдут на маршруты.
Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов отказался от Лондона ради театра и живет в Крыму.
Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов отказался от Лондона ради театра и живет в Крыму.
Три итальянских тенора заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ.
Три итальянских тенора заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ.
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан.
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан.
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".
Пресс-конференцию "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица" провели сотрудники РИА Новости Крым.
Пресс-конференцию "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица" провели сотрудники РИА Новости Крым.
Если в начале ноября погода в Крыму была прекрасной...
Если в начале ноября погода в Крыму была прекрасной...
...то к концу месяца температуры существенно понизились и кое-где даже выпал первый снег. Но он быстро растаял.
...то к концу месяца температуры существенно понизились и кое-где даже выпал первый снег. Но он быстро растаял.
В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима.
Сотрудник МЧС России Григорий Бодунов перегнал горящий бензовоз от заправки в безопасное место.
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года.
Во Владимирский собор Херсонеса привезли чудотворную икону с Донбасса "Умягчение злых сердец — Донецкая".
Герой РФ Антон Старостин участвует в программе "Время Героев" и будет работать в Совмине Крыма. РИА Новости Крым взяли у него большое интервью.
Специалисты Центра защиты леса исследуют семенной материал для будущих лесов Крыма.
Династия пожарных Волковых из Крыма живет и трудится в Феодосийском регионе.
550 лет назад в Феодосию из знаменитого "Хождения за три моря" прибыл купец Афанасий Никитин.
Впервые за 12 лет шесть новых водителей трамваев в Евпатории выйдут на маршруты.
Актер Крымского ТЮЗа Дмитрий Афиногенов отказался от Лондона ради театра и живет в Крыму.
Три итальянских тенора заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ.
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан.
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".
Пресс-конференцию "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица" провели сотрудники РИА Новости Крым.
Если в начале ноября погода в Крыму была прекрасной...
...то к концу месяца температуры существенно понизились и кое-где даже выпал первый снег. Но он быстро растаял.