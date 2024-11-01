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В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
Фотовыставка "Два года вместе с Россией", приуроченная ко второй годовщине воссоединения новых регионов с РФ, открылась в Особняке Функа в Судаке. Автором... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T11:21
2024-11-01T11:35
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
выставка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Два года вместе с Россией", приуроченная ко второй годовщине воссоединения новых регионов с РФ, открылась в Особняке Функа в Судаке. Автором проекта выступает крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня".Мирная жизнь на улицах запорожского Мелитополя, первые выборы в новых российских субъектах, последний звонок в сельской школе Херсонской области – об этом и не только рассказывают кадры, сделанные военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в Донбасс и Новороссию. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает жизнь обычных граждан.Выставка "Два года вместе с Россией" экспонируется в разных городах Крыма второй месяц. Она открылась 20 сентября в Белом зале Ливадийского дворца, затем ее презентовали участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе, также она украшала витражи "Почты Крыма" в столице полуострова. И в канун Дня народного единства фотоработы презентовали в Судаке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровФотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240930/mira-i-protsvetaniya-ria-novosti-krym-i-krymchane-pozdravili-novye-regiony-1140745574.html
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60
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, выставка, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, дмитрий макеев, судак, крым
В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым

В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"

11:21 01.11.2024 (обновлено: 11:35 01.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым Два года вместе с Россией - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Два года вместе с Россией", приуроченная ко второй годовщине воссоединения новых регионов с РФ, открылась в Особняке Функа в Судаке. Автором проекта выступает крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня".
Мирная жизнь на улицах запорожского Мелитополя, первые выборы в новых российских субъектах, последний звонок в сельской школе Херсонской области – об этом и не только рассказывают кадры, сделанные военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в Донбасс и Новороссию. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает жизнь обычных граждан.
"Мы ездили в десятки командировок – и это всегда новые люди, новые встречи и новые интересные истории. За каждой фотографией стоит своя судьба, и не всегда простая. И наша задача – показать, как живут люди на новых территориях и как эти самые территории восстанавливаются и развиваются", - рассказал Макеев.
© РИА Новости КрымВ Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым Два года вместе с Россией
1 из 7
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым Два года вместе с Россией
2 из 7
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Уборка урожая в Херсонкой области

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
3 из 7

Уборка урожая в Херсонкой области

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выборы президента России в Скадовске

Работы с фотовыставки Два года вместе с Россией
4 из 7

Выборы президента России в Скадовске

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Коммунальные службы в Мелитополе

Работы с фотовыставки Два года вместе с Россией
5 из 7

Коммунальные службы в Мелитополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Площадь возле набережной Скадовска

Работы с фотовыставки Два года вместе с Россией
6 из 7

Площадь возле набережной Скадовска

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымВоенный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
Военный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
7 из 7
Военный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым
1 из 7
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
2 из 7
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Уборка урожая в Херсонкой области

© Дмитрий Макеев
4 из 7

Выборы президента России в Скадовске

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Коммунальные службы в Мелитополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

Площадь возле набережной Скадовска

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Военный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым
Выставка "Два года вместе с Россией" экспонируется в разных городах Крыма второй месяц. Она открылась 20 сентября в Белом зале Ливадийского дворца, затем ее презентовали участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе, также она украшала витражи "Почты Крыма" в столице полуострова. И в канун Дня народного единства фотоработы презентовали в Судаке.
"С 2022 года наши военкоры сделали тысячи фотографий и видео о жизни в Донбассе и Новороссии. Мы внимательно следили за тем, как менялась там жизнь после исторического референдума. Наш Крым за 10 лет уже прошел путь интеграции в Российскую Федерацию и сегодня успешно развивается вместе со всей страной. Сейчас – очередь новых регионов. И наши журналисты будут стараться запечатлеть все важные этапы этого непростого, но важного периода", - сказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
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Жизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииВыставкаРИА Новости КрымМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"ОбществоДмитрий МакеевСудакКрым
 
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