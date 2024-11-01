https://crimea.ria.ru/20241101/v-sudake-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-otkrylas-vystavka-ria-novosti-krym-1141512994.html

В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым

В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым

Фотовыставка "Два года вместе с Россией", приуроченная ко второй годовщине воссоединения новых регионов с РФ, открылась в Особняке Функа в Судаке. Автором... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T11:21

2024-11-01T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Два года вместе с Россией", приуроченная ко второй годовщине воссоединения новых регионов с РФ, открылась в Особняке Функа в Судаке. Автором проекта выступает крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня".Мирная жизнь на улицах запорожского Мелитополя, первые выборы в новых российских субъектах, последний звонок в сельской школе Херсонской области – об этом и не только рассказывают кадры, сделанные военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в Донбасс и Новороссию. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает жизнь обычных граждан.Выставка "Два года вместе с Россией" экспонируется в разных городах Крыма второй месяц. Она открылась 20 сентября в Белом зале Ливадийского дворца, затем ее презентовали участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе, также она украшала витражи "Почты Крыма" в столице полуострова. И в канун Дня народного единства фотоработы презентовали в Судаке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровФотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240930/mira-i-protsvetaniya-ria-novosti-krym-i-krymchane-pozdravili-novye-regiony-1140745574.html

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судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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