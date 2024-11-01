В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
11:21 01.11.2024 (обновлено: 11:35 01.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Фотовыставка "Два года вместе с Россией", приуроченная ко второй годовщине воссоединения новых регионов с РФ, открылась в Особняке Функа в Судаке. Автором проекта выступает крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня".
Мирная жизнь на улицах запорожского Мелитополя, первые выборы в новых российских субъектах, последний звонок в сельской школе Херсонской области – об этом и не только рассказывают кадры, сделанные военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в Донбасс и Новороссию. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает жизнь обычных граждан.
"Мы ездили в десятки командировок – и это всегда новые люди, новые встречи и новые интересные истории. За каждой фотографией стоит своя судьба, и не всегда простая. И наша задача – показать, как живут люди на новых территориях и как эти самые территории восстанавливаются и развиваются", - рассказал Макеев.
© РИА Новости КрымВ Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
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В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
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Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев
Уборка урожая в Херсонкой области
3 из 7
Уборка урожая в Херсонкой области
© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выборы президента России в Скадовске
4 из 7
Выборы президента России в Скадовске
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Коммунальные службы в Мелитополе
5 из 7
Коммунальные службы в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Площадь возле набережной Скадовска
6 из 7
Площадь возле набережной Скадовска
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымВоенный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
7 из 7
Военный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым
1 из 7
В Судаке открылась фотовыставка военкоров РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
2 из 7
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Уборка урожая в Херсонкой области
© Дмитрий Макеев
4 из 7
Выборы президента России в Скадовске
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Коммунальные службы в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Площадь возле набережной Скадовска
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Военный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым
Выставка "Два года вместе с Россией" экспонируется в разных городах Крыма второй месяц. Она открылась 20 сентября в Белом зале Ливадийского дворца, затем ее презентовали участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе, также она украшала витражи "Почты Крыма" в столице полуострова. И в канун Дня народного единства фотоработы презентовали в Судаке.
"С 2022 года наши военкоры сделали тысячи фотографий и видео о жизни в Донбассе и Новороссии. Мы внимательно следили за тем, как менялась там жизнь после исторического референдума. Наш Крым за 10 лет уже прошел путь интеграции в Российскую Федерацию и сегодня успешно развивается вместе со всей страной. Сейчас – очередь новых регионов. И наши журналисты будут стараться запечатлеть все важные этапы этого непростого, но важного периода", - сказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
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