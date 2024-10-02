https://crimea.ria.ru/20241002/fotovystavku-dva-goda-vmeste-s-rossiey-pokazhut-na-mediaforume-v-krymu-1140802187.html

Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму

Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму

Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T14:52

2024-10-02T14:52

2024-10-02T14:52

кфу (крымский федеральный университет)

риа новости крым

дмитрий макеев

александр мащенко

ii крымский медиафорум "журналистика в период сво"

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140802064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d6e9b7ef7137607082d65aa6da097cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, заслуженный журналист Крыма Александр Мащенко считает, что фотографии периода СВО войдут в историю, сказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что роль фотожурналистики во время боевых действий оценивается высоко.Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых, отметил, что в современном мире сложно выдерживать качество и конкуренцию в создании фото- и видеоматериалов."Их в сети огромное множество, и технические возможности, от телефонов до фотоаппаратов, возросли. И вот среди этой массы, из сотен тысяч фотографий, когда появляются сильные снимки, которые потом расходятся на всю страну, – это признак мастерства", - сказал он.Также на медиафоруме, соорганизатором которого является крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", пройдут выборы корреспондентов, чьи имена увековечат в Зале славы российской журналистики. Сейчас там хранится память о 12 героях, рассказал Мащенко.По его словам, есть десять претендентов, из которых выберут пять. Среди них, например, Макс Альперт, который известен работой "Комбат", отметил Мащенко.Проголосовать за претендентов можно на странице Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ в соцсети Вконтакте, а также на ресурсах крымского отделения Союза журналистов России.В рамках форума пройдет пленарное заседание, где выступят известные крымские ученые, журналисты, руководители СМИ, вузов, Союза журналистов. Также запланирована презентация цикла видео-лекций по истории российской военной журналистики и круглый стол "От Крымской воны до Специальной военной операции", отметил Мащенко."Что будет с нами в результате СВО?" — вот важнейший вопрос, над которым мы будем думать. И на круглом столе, и на пленарном заседании будут участвовать доктора и кандидаты наук, историки, политологи, философы, которые будут пытаться понять, найти ответ на этот вопрос. По итогам работы форума будет принята резолюция, в которой мы постараемся сформулировать наши идеи о том, как изменилась журналистика", - пояснил он.Также состоятся встречи с представителями Роскомнадзора и творческие встречи с военными корреспондентами из Крыма."Ребят будут учить кардиореанимации, остановке крови, переливаниям различной сложности, как товарищу, так и себе, использованию жгутов. Нам показалось, что это очень важно. И это такой интерактив, который студенты любят, и который полезен. Я думаю, что эта часть форума привлечет большое количество зрителей и слушателей и, может быть, станет традиционной", - отметила она.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие

https://crimea.ria.ru/20240920/dva-goda-vmeste-s-rossiey-v-yalte-otkrylas-vystavka-o-novykh-regionakh-1140473706.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), риа новости крым, дмитрий макеев, александр мащенко, ii крымский медиафорум "журналистика в период сво", крым, новости крыма