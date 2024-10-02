https://crimea.ria.ru/20241002/fotovystavku-dva-goda-vmeste-s-rossiey-pokazhut-na-mediaforume-v-krymu-1140802187.html
Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму
Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму
Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T14:52
2024-10-02T14:52
2024-10-02T14:52
кфу (крымский федеральный университет)
риа новости крым
дмитрий макеев
александр мащенко
ii крымский медиафорум "журналистика в период сво"
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, заслуженный журналист Крыма Александр Мащенко считает, что фотографии периода СВО войдут в историю, сказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что роль фотожурналистики во время боевых действий оценивается высоко.Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых, отметил, что в современном мире сложно выдерживать качество и конкуренцию в создании фото- и видеоматериалов."Их в сети огромное множество, и технические возможности, от телефонов до фотоаппаратов, возросли. И вот среди этой массы, из сотен тысяч фотографий, когда появляются сильные снимки, которые потом расходятся на всю страну, – это признак мастерства", - сказал он.Также на медиафоруме, соорганизатором которого является крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", пройдут выборы корреспондентов, чьи имена увековечат в Зале славы российской журналистики. Сейчас там хранится память о 12 героях, рассказал Мащенко.По его словам, есть десять претендентов, из которых выберут пять. Среди них, например, Макс Альперт, который известен работой "Комбат", отметил Мащенко.Проголосовать за претендентов можно на странице Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ в соцсети Вконтакте, а также на ресурсах крымского отделения Союза журналистов России.В рамках форума пройдет пленарное заседание, где выступят известные крымские ученые, журналисты, руководители СМИ, вузов, Союза журналистов. Также запланирована презентация цикла видео-лекций по истории российской военной журналистики и круглый стол "От Крымской воны до Специальной военной операции", отметил Мащенко."Что будет с нами в результате СВО?" — вот важнейший вопрос, над которым мы будем думать. И на круглом столе, и на пленарном заседании будут участвовать доктора и кандидаты наук, историки, политологи, философы, которые будут пытаться понять, найти ответ на этот вопрос. По итогам работы форума будет принята резолюция, в которой мы постараемся сформулировать наши идеи о том, как изменилась журналистика", - пояснил он.Также состоятся встречи с представителями Роскомнадзора и творческие встречи с военными корреспондентами из Крыма."Ребят будут учить кардиореанимации, остановке крови, переливаниям различной сложности, как товарищу, так и себе, использованию жгутов. Нам показалось, что это очень важно. И это такой интерактив, который студенты любят, и который полезен. Я думаю, что эта часть форума привлечет большое количество зрителей и слушателей и, может быть, станет традиционной", - отметила она.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие
https://crimea.ria.ru/20240920/dva-goda-vmeste-s-rossiey-v-yalte-otkrylas-vystavka-o-novykh-regionakh-1140473706.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кфу (крымский федеральный университет), риа новости крым, дмитрий макеев, александр мащенко, ii крымский медиафорум "журналистика в период сво", крым, новости крыма
Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму
Фотовыставку РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией" представят на медиафоруме
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым
. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, заслуженный журналист Крыма Александр Мащенко считает, что фотографии периода СВО войдут в историю, сказал он в пресс-центре РИА Новости Крым
.
Он отметил, что роль фотожурналистики во время боевых действий оценивается высоко.
"Дмитрий Макеев - великолепный мастер этого дела, который много лет передает это и молодым ребятам. Я думаю, что фотожурналистика специальной военной операции – это то, что останется навсегда, также, как и навсегда остались фотографии Великой Отечественной войны. Это то, что будет издаваться и переиздаваться, будет передавать в картинках атмосферу событий, которые происходят сейчас. И я уверен, что будут фотографии СВО, которые войдут в историю", - сказал он.
Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых, отметил, что в современном мире сложно выдерживать качество и конкуренцию в создании фото- и видеоматериалов.
"Их в сети огромное множество, и технические возможности, от телефонов до фотоаппаратов, возросли. И вот среди этой массы, из сотен тысяч фотографий, когда появляются сильные снимки, которые потом расходятся на всю страну, – это признак мастерства", - сказал он.
Также на медиафоруме, соорганизатором которого является крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", пройдут выборы корреспондентов, чьи имена увековечат в Зале славы российской журналистики. Сейчас там хранится память о 12 героях, рассказал Мащенко.
По его словам, есть десять претендентов, из которых выберут пять. Среди них, например, Макс Альперт, который известен работой "Комбат", отметил Мащенко.
"Еще Павел Трошкин, он снимал Финскую войну, Великую Отечественную, в том числе освобождение Крыма. У него судьба символична сегодня, в дни СВО, он погиб в 1944 году, в бою с бандеровцами, освобождая западную Украину. Это то же самое, что происходит сейчас. И эта параллель продолжается, когда мы говорим о современной фотожурналистике", - добавил Мащенко.
Проголосовать за претендентов можно на странице Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ в соцсети Вконтакте, а также на ресурсах крымского отделения Союза журналистов России.
В рамках форума пройдет пленарное заседание, где выступят известные крымские ученые, журналисты, руководители СМИ, вузов, Союза журналистов. Также запланирована презентация цикла видео-лекций по истории российской военной журналистики и круглый стол "От Крымской воны до Специальной военной операции", отметил Мащенко.
"Что будет с нами в результате СВО?" — вот важнейший вопрос, над которым мы будем думать. И на круглом столе, и на пленарном заседании будут участвовать доктора и кандидаты наук, историки, политологи, философы, которые будут пытаться понять, найти ответ на этот вопрос. По итогам работы форума будет принята резолюция, в которой мы постараемся сформулировать наши идеи о том, как изменилась журналистика", - пояснил он.
Также состоятся встречи с представителями Роскомнадзора и творческие встречи с военными корреспондентами из Крыма.
Впервые на медиафоруме студенты смогут пройти курсы тактической медицины, это станет "изюминкой", добавила заместитель по науке директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Диана Первых.
"Ребят будут учить кардиореанимации, остановке крови, переливаниям различной сложности, как товарищу, так и себе, использованию жгутов. Нам показалось, что это очень важно. И это такой интерактив, который студенты любят, и который полезен. Я думаю, что эта часть форума привлечет большое количество зрителей и слушателей и, может быть, станет традиционной", - отметила она.
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