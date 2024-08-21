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Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие
Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие
Журналисты – солдаты второго фронта на полях информационной войны, которую Запад усилил против России, и их главное оружие – правда, которую нужно доносить... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T17:55
2024-08-21T18:35
сми
россия
общество
журналистика
елена черышева
международная медиагруппа "россия сегодня"
крым
новости крыма
новости
медиафорум "герой будущего времени. молодежь о важном"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Журналисты – солдаты второго фронта на полях информационной войны, которую Запад усилил против России, и их главное оружие – правда, которую нужно доносить всем, в том числе детям. Об этом РИА Новости Крым заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.По словам Черышевой, с начала СВО Россия воюет на двух фронтах, один из них - информационный."На одном фронте – наши ребята, которые, рискуя своими жизнями, здоровьем, защищают нашу страну. И второй фронт – это информационная война. Здесь мы столкнулись с очень серьезным противником. И мы, журналисты, являемся солдатами. Какое у нас оружие против фейков, той грязи, которая выливается на нас, на нашу страну, на русского человека? Это оружие - правда", – сказала Черышева.Именно правда, по мнению Черышевой, и помогает России побеждать. И в частности, тем журналистам, которые защищают рубежи нашей родины в информационном поле вдали своей страны. Не только в зоне СВО, но и за рубежом, в условиях агрессии против России и давления на редакции со стороны местных властей.Она напомнила, что международная медиагруппа "Россия сегодня" стала первой федеральной структурой СМИ, которая зашла на территорию Крыма в 2014 году и в том же году запустила информационное агенство Sputnik, чьи редакции работали и продолжают работать как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.Она подчеркнула, что знает об информационной войне давно и не понаслышке. И привела в пример историю одного из проектов "Россия сегодня" – редакции агентства Sputnik в Эстонии, которое возглавляла."Нас выгоняли, нас поливали помоями. Мы научились работать в этих условиях и вошли в пятерку лучших СМИ. Потому что правда – это наша сила", – рассказала Черышева во время панельной дискуссии "СМИ на страже, России. Информационный молодежный фронт", выступая перед молодежью."Sputnik.Эстония" все же пришлось закрыть после начала СВО, когда русофобия в этой прибалтийской стране "перешла уже все мыслимые и немыслимые границы" и против журналистов пустили в ход последнее возможное оружие – аресты и суды, сказала Черышева.По ее мнению, доносить правду нужно во всех форматах, и особенно так и там, где речь идет о детях."Когда началась СВО, мы все видели вот этот пласт молодых людей, который бежал из страны. Как вообще такое могло произойти? Как такие люди могли оказаться в нашей стране? Видимо, что-то в семьях мы сделали не так. И вот сейчас именно детям нужно объяснять, что такое патриотизм, что такое государство, что такое любовь к Родине и что значит защищать свою Родину. Поэтому детский медиафорум – это как раз то самое", – заключила Черышева.II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном" проходит в Севастополе 20 – 25 августа. Участие в нем принимают представители 70 регионов России.Программой предусмотрены дискуссии о развитии современных форматов кино-, теле- и интернет-проектов. А также образовательные мероприятия: лекции, круглые столы и мастер-классы для юных журналистов со всей страны и экскурсии.На основе всего этого молодые медийщики снимут фильмы о музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", а также создадут репортажи, телепрограммы, кино- и фотопроекты, посвященные 80-летию Великой Победы, и разработают новые методы и подходы в подготовке патриотического контента.С героями СВО, военкорами, журналистами и руководителями крупнейших федеральных и региональных медиахолдингов в рамках форума встретятся дети участников спецоперации, юные жители Донбасса и прифронтовых территорий и волонтеры.I Медиафорум проходил в 2023 году в Симферополе, его темой была "Журналистика в период СВО". С экспертами обсуждались особые задачи, стоящие перед СМИ в период проведения Россией специальной военной операции на Украине. Участие в мероприятиях приняли известные политики, политологи, историки и журналисты, в том числе военкоры.В том же году состоялся II Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", в Москве, на него аккредитовались 300 участников. Как отметил тогда гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня", являвшейся организатором форума, Дмитрий Киселев, "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
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сми, россия, общество, журналистика, елена черышева, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма, новости, медиафорум "герой будущего времени. молодежь о важном", sputnik
Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие

Правда остается главным оружием в информационной войне против России - эксперт

17:55 21.08.2024 (обновлено: 18:35 21.08.2024)
 
© РИА Новости Крым II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе
 II Медиафорум Герой будущего времени. Молодежь о важном в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Журналисты – солдаты второго фронта на полях информационной войны, которую Запад усилил против России, и их главное оружие – правда, которую нужно доносить всем, в том числе детям. Об этом РИА Новости Крым заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.
По словам Черышевой, с начала СВО Россия воюет на двух фронтах, один из них - информационный.
"На одном фронте – наши ребята, которые, рискуя своими жизнями, здоровьем, защищают нашу страну. И второй фронт – это информационная война. Здесь мы столкнулись с очень серьезным противником. И мы, журналисты, являемся солдатами. Какое у нас оружие против фейков, той грязи, которая выливается на нас, на нашу страну, на русского человека? Это оружие - правда", – сказала Черышева.
Именно правда, по мнению Черышевой, и помогает России побеждать. И в частности, тем журналистам, которые защищают рубежи нашей родины в информационном поле вдали своей страны. Не только в зоне СВО, но и за рубежом, в условиях агрессии против России и давления на редакции со стороны местных властей.
Она напомнила, что международная медиагруппа "Россия сегодня" стала первой федеральной структурой СМИ, которая зашла на территорию Крыма в 2014 году и в том же году запустила информационное агенство Sputnik, чьи редакции работали и продолжают работать как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

"Они несут правду своей аудитории, правду для Запада. И там наша аудитория есть. Есть люди, которые хотят слышать нашу правду, знать все, как есть на самом деле", – отметила Елена Черышева.

Она подчеркнула, что знает об информационной войне давно и не понаслышке. И привела в пример историю одного из проектов "Россия сегодня" – редакции агентства Sputnik в Эстонии, которое возглавляла.
"Нас выгоняли, нас поливали помоями. Мы научились работать в этих условиях и вошли в пятерку лучших СМИ. Потому что правда – это наша сила", – рассказала Черышева во время панельной дискуссии "СМИ на страже, России. Информационный молодежный фронт", выступая перед молодежью.
"Sputnik.Эстония" все же пришлось закрыть после начала СВО, когда русофобия в этой прибалтийской стране "перешла уже все мыслимые и немыслимые границы" и против журналистов пустили в ход последнее возможное оружие – аресты и суды, сказала Черышева.
"Живя и работая в недружественной стране, отстаивая русский мир, вы должны понимать, что вам можем "прилететь". При выборе профессии вы должны это учесть. Но нужно сохранять трезвость ума, верить в нашу победу и спокойно, профессионально выполнять свой долг", – обратилась Черышева к молодым журналистам.
По ее мнению, доносить правду нужно во всех форматах, и особенно так и там, где речь идет о детях.
"Когда началась СВО, мы все видели вот этот пласт молодых людей, который бежал из страны. Как вообще такое могло произойти? Как такие люди могли оказаться в нашей стране? Видимо, что-то в семьях мы сделали не так. И вот сейчас именно детям нужно объяснять, что такое патриотизм, что такое государство, что такое любовь к Родине и что значит защищать свою Родину. Поэтому детский медиафорум – это как раз то самое", – заключила Черышева.
II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном" проходит в Севастополе 20 – 25 августа. Участие в нем принимают представители 70 регионов России.
Программой предусмотрены дискуссии о развитии современных форматов кино-, теле- и интернет-проектов. А также образовательные мероприятия: лекции, круглые столы и мастер-классы для юных журналистов со всей страны и экскурсии.
На основе всего этого молодые медийщики снимут фильмы о музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", а также создадут репортажи, телепрограммы, кино- и фотопроекты, посвященные 80-летию Великой Победы, и разработают новые методы и подходы в подготовке патриотического контента.
С героями СВО, военкорами, журналистами и руководителями крупнейших федеральных и региональных медиахолдингов в рамках форума встретятся дети участников спецоперации, юные жители Донбасса и прифронтовых территорий и волонтеры.
I Медиафорум проходил в 2023 году в Симферополе, его темой была "Журналистика в период СВО". С экспертами обсуждались особые задачи, стоящие перед СМИ в период проведения Россией специальной военной операции на Украине. Участие в мероприятиях приняли известные политики, политологи, историки и журналисты, в том числе военкоры.
В том же году состоялся II Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", в Москве, на него аккредитовались 300 участников. Как отметил тогда гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня", являвшейся организатором форума, Дмитрий Киселев, "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".
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СМИРоссияОбществоЖурналистикаЕлена ЧерышеваМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"КрымНовости КрымаНовостиМедиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном"Sputnik
 
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