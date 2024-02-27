Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
Армен Гаспарян рассказал студентам крымских вузов о связи Крымской весны и новых медиа
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Исторический период Крымской весны стал толчком к активнейшему развитию новых медиа. Такую точку зрения высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в ходе просветительского проекта SputnikPro "Роль современного СМИ в обеспечении информационной безопасности России".
"Роль традиционных медиа свелась к нулю в период Крымской весны. С тех пор происходит угасание традиционного сегмента СМИ. Более того, традиционные СМИ активно используют новые платформы. Если вас нет в новых медиа – вы не существуете", - уверен Гаспарян.
Встреча со студентами крымских вузов прошла в формате видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым. Известный спикер и молодежь говорили о новых медиа, а также об информационной безопасности, пропаганде, фейках и нейросетях.
"Для меня журналистика - вообще закрытые завесой тайны знания, которые я сегодня слегка приоткрыл, - говорит студент-политолог Крымского федерального университета Азис Мелибаев. - Те технологии, о которых сегодня рассказывалось, для меня это очень интересно. Для политолога необходимо понимать, что происходит в новых СМИ и как с ними работать. Поэтому этот тезис, безусловно, был ключевым в нашей сегодняшней встрече и он оставил большое впечатление".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевSputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевSputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевSputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевSputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевSputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
5 из 5
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Если студенты-политологи почерпнули для себя много нового, то студенты-журналисты в силу своей будущей профессии уже активно используют новые медиа и в обучении, и в обыкновенной жизни. Лидия Пономаренко - студентка-первокурсница журфака Севастопольского госуниверситета, ведет свой собственный блог.
"Я считаю, что каждая встреча, предмет, пара, которые помогут узнать мне что-то новое в журналистике - это важно. Мне нравится журналистика, и мне понравилось".
Армен Гаспарян уверен: новые медиа, в отличие от традиционных, дают молодым людям большую свободу выражения.
"Люди в новых медиа хотят увидеть личность и то, что она делает от своего лица. Будьте собой, не будьте чьими-то клонами, найдите ту форму, которая будет отражать именно вас", - дал присутствующим в зале напутствие Армен Гаспарян.
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