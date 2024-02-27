https://crimea.ria.ru/20240227/gasparyan-novye-media-stali-razvivatsya-posle-krymskoy-vesny-1135256378.html

Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны

Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны

Исторический период Крымской весны стал толчком к активнейшему развитию новых медиа. Такую точку зрения высказал журналист, теле- и радиоведущий, член... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T18:56

2024-02-27T18:56

2024-02-27T18:56

sputnikpro

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Исторический период Крымской весны стал толчком к активнейшему развитию новых медиа. Такую точку зрения высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в ходе просветительского проекта SputnikPro "Роль современного СМИ в обеспечении информационной безопасности России"."Роль традиционных медиа свелась к нулю в период Крымской весны. С тех пор происходит угасание традиционного сегмента СМИ. Более того, традиционные СМИ активно используют новые платформы. Если вас нет в новых медиа – вы не существуете", - уверен Гаспарян.Встреча со студентами крымских вузов прошла в формате видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым. Известный спикер и молодежь говорили о новых медиа, а также об информационной безопасности, пропаганде, фейках и нейросетях.Если студенты-политологи почерпнули для себя много нового, то студенты-журналисты в силу своей будущей профессии уже активно используют новые медиа и в обучении, и в обыкновенной жизни. Лидия Пономаренко - студентка-первокурсница журфака Севастопольского госуниверситета, ведет свой собственный блог."Я считаю, что каждая встреча, предмет, пара, которые помогут узнать мне что-то новое в журналистике - это важно. Мне нравится журналистика, и мне понравилось".Армен Гаспарян уверен: новые медиа, в отличие от традиционных, дают молодым людям большую свободу выражения.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.С 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 10000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн.

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