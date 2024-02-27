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Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
Исторический период Крымской весны стал толчком к активнейшему развитию новых медиа. Такую точку зрения высказал журналист, теле- и радиоведущий, член... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T18:56
2024-02-27T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Исторический период Крымской весны стал толчком к активнейшему развитию новых медиа. Такую точку зрения высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в ходе просветительского проекта SputnikPro "Роль современного СМИ в обеспечении информационной безопасности России"."Роль традиционных медиа свелась к нулю в период Крымской весны. С тех пор происходит угасание традиционного сегмента СМИ. Более того, традиционные СМИ активно используют новые платформы. Если вас нет в новых медиа – вы не существуете", - уверен Гаспарян.Встреча со студентами крымских вузов прошла в формате видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым. Известный спикер и молодежь говорили о новых медиа, а также об информационной безопасности, пропаганде, фейках и нейросетях.Если студенты-политологи почерпнули для себя много нового, то студенты-журналисты в силу своей будущей профессии уже активно используют новые медиа и в обучении, и в обыкновенной жизни. Лидия Пономаренко - студентка-первокурсница журфака Севастопольского госуниверситета, ведет свой собственный блог."Я считаю, что каждая встреча, предмет, пара, которые помогут узнать мне что-то новое в журналистике - это важно. Мне нравится журналистика, и мне понравилось".Армен Гаспарян уверен: новые медиа, в отличие от традиционных, дают молодым людям большую свободу выражения.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.С 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 10000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн.
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sputnikpro, международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, общество, армен гаспарян, сми, информация, крым, симферополь
Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны

Армен Гаспарян рассказал студентам крымских вузов о связи Крымской весны и новых медиа

18:56 27.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Исторический период Крымской весны стал толчком к активнейшему развитию новых медиа. Такую точку зрения высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в ходе просветительского проекта SputnikPro "Роль современного СМИ в обеспечении информационной безопасности России".
"Роль традиционных медиа свелась к нулю в период Крымской весны. С тех пор происходит угасание традиционного сегмента СМИ. Более того, традиционные СМИ активно используют новые платформы. Если вас нет в новых медиа – вы не существуете", - уверен Гаспарян.
Встреча со студентами крымских вузов прошла в формате видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым. Известный спикер и молодежь говорили о новых медиа, а также об информационной безопасности, пропаганде, фейках и нейросетях.

"Для меня журналистика - вообще закрытые завесой тайны знания, которые я сегодня слегка приоткрыл, - говорит студент-политолог Крымского федерального университета Азис Мелибаев. - Те технологии, о которых сегодня рассказывалось, для меня это очень интересно. Для политолога необходимо понимать, что происходит в новых СМИ и как с ними работать. Поэтому этот тезис, безусловно, был ключевым в нашей сегодняшней встрече и он оставил большое впечатление".

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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевSputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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SputnikPro. Роль СМИ в обеспечении информационной безопасности России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Если студенты-политологи почерпнули для себя много нового, то студенты-журналисты в силу своей будущей профессии уже активно используют новые медиа и в обучении, и в обыкновенной жизни. Лидия Пономаренко - студентка-первокурсница журфака Севастопольского госуниверситета, ведет свой собственный блог.
"Я считаю, что каждая встреча, предмет, пара, которые помогут узнать мне что-то новое в журналистике - это важно. Мне нравится журналистика, и мне понравилось".
Армен Гаспарян уверен: новые медиа, в отличие от традиционных, дают молодым людям большую свободу выражения.
"Люди в новых медиа хотят увидеть личность и то, что она делает от своего лица. Будьте собой, не будьте чьими-то клонами, найдите ту форму, которая будет отражать именно вас", - дал присутствующим в зале напутствие Армен Гаспарян.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
С 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 10000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн.
Просветительский проект SputnikPro: Нейросети и их возможности от медиа до туризма в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей
 
SputnikProМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости КрымОбществоАрмен ГаспарянСМИИнформацияКрымСимферополь
 
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