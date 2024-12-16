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Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник

Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T00:01

2024-12-16T00:01

2024-12-16T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами мокрый снег, гололедица; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с, во второй половине дня западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +7...+9.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается +1...3, днем столбики термометров покажут +5...7.Штормовое предупреждение объявлено по Крыму на 15 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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