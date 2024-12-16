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Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник
Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T00:01
2024-12-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами мокрый снег, гололедица; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с, во второй половине дня западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +7...+9.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается +1...3, днем столбики термометров покажут +5...7.Штормовое предупреждение объявлено по Крыму на 15 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, судак, алушта, ялта
Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 16.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди.

"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами до 22м/с. Температура воздуха составит: ночью -2…+3, в горах -3…-5 днем +4…+9, в горах 0…+3", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами мокрый снег, гололедица; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с, во второй половине дня западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +7...+9.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается +1...3, днем столбики термометров покажут +5...7.
Штормовое предупреждение объявлено по Крыму на 15 декабря.
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