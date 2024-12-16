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Какой сегодня праздник: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Какой сегодня праздник: 16 декабря
Какой сегодня праздник: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Какой сегодня праздник: 16 декабря
Сегодня во всем мире отмечают День покорения вершин и День лохматых, а на Руси в этот день предпочитали поменьше говорить (потом расскажем почему). В этот день... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День покорения вершин и День лохматых, а на Руси в этот день предпочитали поменьше говорить (потом расскажем почему). В этот день в 1899 году основан итальянский футбольный клуб "Милан", а в 1946-м Кристиан Диор открыл собственный Дом моды. В этот день родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.Что празднуют в миреБританские ученые когда-то доказали, что они самые умные на свете. И еще они доказали, что на Земле не может быть гор выше 15 км, иначе они разрушились бы под собственной тяжестью. Зачем они это доказывали – непонятно, ведь самую высокую гору в мире давно измерили другие ученые и всем об этом рассказали (если кто не слышал – это 8848-метровый Эверест).Впрочем, те, для кого такие высоты недостаточны, и вообще на планете маловато места, чтобы разгуляться, могут отправиться на Марс. Именно здесь находится самая высокая гора в Солнечной системе — древний вулкан Олимп высотой 26 км. Вот это был бы знатный День покорения вершин!Если же вы все-таки решили отложить марсианское восхождение на другой день, сегодня можете отметить День лохматых, когда можно не расчесываться. Кстати, самый лохматый в мире человек – вьетнамец Нгуен Ван Цзян. Он не стриг волосы с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. За 78 лет его волосы выросли на несколько метров в длину и весят 2 килограмма.Также на 16 декабря выпадает народный праздник Иван Молчальник, который издавна отмечали на Руси. Наши предки верили, что помолчав в этот день, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Попробуем?Еще сегодня можно отметить День риэлтора в России и День профилактики травматизма. Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия.Знаменательные датыВ этот день в 1899 году англичанин Альфред Эдвардсон основал итальянский футбольный клуб "Милан". Сегодня суммарная стоимость игроков команды составляет 232 млн евро. Впрочем, "Милан" еще не самый дорогой. Ребята из английского "Ливерпуля" все вместе тянут на 1 млрд 100 млн евро!В 1946 году французский модельер Кристиан Диор при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака открыл свой Дом моды на авеню Монтень в Париже. А уже в 1947-ом Дом Christian Dior представил первую коллекцию. Всем понравилось. Кроме мадемуазель Коко, которая назвала работы своего коллеги "главным ужасом конца 1940-х для моды".Кто родился в этот деньВ этот день 253 года назад родился немецкий композитор и пианист Людвиг Ван Бетховен. Принято считать, что к 27 годам Бетховен начал терять слух, а 48-й День рождения встретил полностью глухим. Но вот историк музыки Теодор Альбрехт провел исследование и выяснил, что композитор до самых последних дней немного слышал левым ухом.Также в этот день родились английская романистка Джейн Остин, русский живописец, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский, светский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости, новости
Какой сегодня праздник: 16 декабря

Что празднуют в России и в мире 16 декабря

00:00 16.12.2024
 
© МЧС Республики КрымКрымские спасатели совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг.
Крымские спасатели совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг.
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День покорения вершин и День лохматых, а на Руси в этот день предпочитали поменьше говорить (потом расскажем почему). В этот день в 1899 году основан итальянский футбольный клуб "Милан", а в 1946-м Кристиан Диор открыл собственный Дом моды. В этот день родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

Что празднуют в мире

Британские ученые когда-то доказали, что они самые умные на свете. И еще они доказали, что на Земле не может быть гор выше 15 км, иначе они разрушились бы под собственной тяжестью. Зачем они это доказывали – непонятно, ведь самую высокую гору в мире давно измерили другие ученые и всем об этом рассказали (если кто не слышал – это 8848-метровый Эверест).
Впрочем, те, для кого такие высоты недостаточны, и вообще на планете маловато места, чтобы разгуляться, могут отправиться на Марс. Именно здесь находится самая высокая гора в Солнечной системе — древний вулкан Олимп высотой 26 км. Вот это был бы знатный День покорения вершин!
Если же вы все-таки решили отложить марсианское восхождение на другой день, сегодня можете отметить День лохматых, когда можно не расчесываться. Кстати, самый лохматый в мире человек – вьетнамец Нгуен Ван Цзян. Он не стриг волосы с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. За 78 лет его волосы выросли на несколько метров в длину и весят 2 килограмма.
Также на 16 декабря выпадает народный праздник Иван Молчальник, который издавна отмечали на Руси. Наши предки верили, что помолчав в этот день, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Попробуем?
Еще сегодня можно отметить День риэлтора в России и День профилактики травматизма. Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия.

Знаменательные даты

В этот день в 1899 году англичанин Альфред Эдвардсон основал итальянский футбольный клуб "Милан". Сегодня суммарная стоимость игроков команды составляет 232 млн евро. Впрочем, "Милан" еще не самый дорогой. Ребята из английского "Ливерпуля" все вместе тянут на 1 млрд 100 млн евро!
В 1946 году французский модельер Кристиан Диор при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака открыл свой Дом моды на авеню Монтень в Париже. А уже в 1947-ом Дом Christian Dior представил первую коллекцию. Всем понравилось. Кроме мадемуазель Коко, которая назвала работы своего коллеги "главным ужасом конца 1940-х для моды".

Кто родился в этот день

В этот день 253 года назад родился немецкий композитор и пианист Людвиг Ван Бетховен. Принято считать, что к 27 годам Бетховен начал терять слух, а 48-й День рождения встретил полностью глухим. Но вот историк музыки Теодор Альбрехт провел исследование и выяснил, что композитор до самых последних дней немного слышал левым ухом.
Также в этот день родились английская романистка Джейн Остин, русский живописец, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский, светский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин.
 
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