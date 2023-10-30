https://crimea.ria.ru/20231030/svyshe-300-uchastnikov-akkreditovalis-na-ii-mediaforum-stran-sng-1132415741.html

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T14:19

2023-10-30T14:19

2023-10-30T14:19

медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

снг

москва

ii медиафорум стран-членов снг "развитие медиа в меняющемся мире"

общество

минцифры рф

екатерина ларина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132415603_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_dd79bc6c8abbeb840c46a8cd19887220.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости Крым. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, снг, москва, ii медиафорум стран-членов снг "развитие медиа в меняющемся мире", общество, минцифры рф, екатерина ларина