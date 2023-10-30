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Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T14:19
2023-10-30T14:19
медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
снг
москва
ii медиафорум стран-членов снг "развитие медиа в меняющемся мире"
общество
минцифры рф
екатерина ларина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости Крым. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, снг, москва, ii медиафорум стран-членов снг "развитие медиа в меняющемся мире", общество, минцифры рф, екатерина ларина

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

14:19 30.10.2023
 
© РИА Новости . Maksim BlinovСвыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Maksim Blinov
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости Крым. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".
"Если на прошлогоднем форуме присутствовало порядка 200 участников, то на это мероприятие уже аккредитовалось свыше 300 высококлассных профессионалов из государств-членов Содружества", – добавил Киселев.
Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
"Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.
Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.
 
Медиагруппа "Россия сегодня"Дмитрий КиселевСНГМоскваII Медиафорум стран-членов СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"ОбществоМинцифры РФЕкатерина Ларина
 
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