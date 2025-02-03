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Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T06:26
2025-02-03T06:26
андрей бочаров
волгоградская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
нпз
объект тэк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Также, по его информации, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. В настоящее время электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований восстановлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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андрей бочаров, волгоградская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, нпз, объект тэк, новости
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно

В Волгоградской области после падения беспилотника произошли возгорания на территории НПЗ

06:26 03.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный на пожаре
Пожарный на пожаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы", - приводит слова Бочарова Telegram-канал администрации области.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет.
Также, по его информации, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. В настоящее время электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований восстановлено.
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