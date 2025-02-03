https://crimea.ria.ru/20250203/pozhar-na-territorii-npz-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1143863091.html
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T06:26
2025-02-03T06:26
2025-02-03T06:26
андрей бочаров
волгоградская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
нпз
объект тэк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Также, по его информации, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. В настоящее время электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований восстановлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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андрей бочаров, волгоградская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, нпз, объект тэк, новости
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
В Волгоградской области после падения беспилотника произошли возгорания на территории НПЗ