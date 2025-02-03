https://crimea.ria.ru/20250203/pozhar-na-territorii-npz-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1143863091.html

Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно

Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно

В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T06:26

2025-02-03T06:26

2025-02-03T06:26

андрей бочаров

волгоградская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

нпз

объект тэк

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132020271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13a002f4d59b4d2293fd508b5a27e060.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Также, по его информации, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. В настоящее время электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований восстановлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250203/vsu-atakovali-obekty-tek-v-astrakhanskoy-oblasti---proizoshel-pozhar-1143862659.html

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоградская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, нпз, объект тэк, новости