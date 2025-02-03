https://crimea.ria.ru/20250203/mazut-v-chernom-more---novye-vybrosy-nashli-na-19-uchastkakh-1143864438.html

Мазут в Черном море - новые выбросы нашли на 19 участках

Мазут в Черном море - новые выбросы нашли на 19 участках - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Мазут в Черном море - новые выбросы нашли на 19 участках

Новые выбросы мазута зафиксированы на 19 участках черноморского побережья после разлива нефтепродуктов при крушении в Керченском проливе танкеров "Волгонефть"... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T09:19

2025-02-03T09:19

2025-02-03T09:19

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

экология

крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143493334_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_304e306d8a2a534f3ddaa3985baaf758.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на 19 участках черноморского побережья после разлива нефтепродуктов при крушении в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В Крыму за сутки обследовали почти 525 километров береговой линии от Керчи до поселка Портовое Раздольненского района, очистили 213 километров берега, собрали более 685 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 километров берега между Ласпи и Андреевкой. Собрано и вывезено более 640 тонн песка и грунта.На Кубани проверяют 265 километров берега, к этому времени вывезли 177 тысяч тонн загрязненной земли. Сейчас спасатели МЧС делают на берегу вал из полипропиленовых сетей, чтобы не допустить новых выбросов мазута при возможном шторме.Кроме того, обследовано свыше 6,8 тысяч квадратных километров черноморской акватории, обработано более 52 тысяч квадратных метров, использовано более 7 тысяч килограммов сорбента. К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС.Накануне новые точечные выбросы мазута фиксировали на 17 участках во время очистки загрязненных участков суши и моря в Керченском проливе.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививокЗащищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"

черное море

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, экология, крым, краснодарский край