https://crimea.ria.ru/20250203/bespilotnik-vsu-sbrosil-vzryvchatku-na-mashinu-s-lyudmi-1143864285.html
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T09:10
2025-02-03T09:10
2025-02-03T09:10
курская область
обстрелы курской области
александр хинштейн
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло накануне вечером на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе.Раненый был оперативно доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Он находится под постоянным наблюдением врачей, угрозы для его жизни нет, отметил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в СуджеВ Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесьюВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми
Хинштейн: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми в Курской области