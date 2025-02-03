https://crimea.ria.ru/20250203/bespilotnik-vsu-sbrosil-vzryvchatku-na-mashinu-s-lyudmi-1143864285.html

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T09:10

2025-02-03T09:10

2025-02-03T09:10

курская область

обстрелы курской области

александр хинштейн

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло накануне вечером на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе.Раненый был оперативно доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Он находится под постоянным наблюдением врачей, угрозы для его жизни нет, отметил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в СуджеВ Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесьюВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, новости, беспилотник (бпла, дрон)