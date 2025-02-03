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Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T09:10
2025-02-03T09:10
курская область
обстрелы курской области
александр хинштейн
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло накануне вечером на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе.Раненый был оперативно доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Он находится под постоянным наблюдением врачей, угрозы для его жизни нет, отметил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в СуджеВ Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесьюВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми

Хинштейн: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми в Курской области

09:10 03.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль с людьми в Курской области, ранен мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
ЧП произошло накануне вечером на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе.
"Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину, где ехало двое мужчин. Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир - не пострадал", - говорится в сообщении.
Раненый был оперативно доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Он находится под постоянным наблюдением врачей, угрозы для его жизни нет, отметил глава региона.
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Курская областьОбстрелы Курской областиАлександр ХинштейнНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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