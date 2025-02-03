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Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО
Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО
В Бахчисарайском районе простились с героем специальной военной операции Сергеем Бунчуком. Об этом сообщает Telegram-канал администрации района. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T09:30
2025-02-03T09:30
2025-02-03T09:30
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бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе простились с героем специальной военной операции Сергеем Бунчуком. Об этом сообщает Telegram-канал администрации района.Сергей Бунчук родился 3 января 1977 года в городе Кировское Донецкой области. Детство и юность провел в Донбассе, трудился шахтером.Односельчане вспоминают, что Сергей Бунчук прекрасно играл на гитаре, сочинял песни и сам исполнял их. Он играл в составе вокально-инструментального ансамбля в Севастополе, мечтал создать детский коллектив гитаристов и учить детей музыке.В декабре 2024 года Сергей Анатольевич Бунчук подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен в зону специальной военной операции. Он умер в госпитале 31 января 2025 года."Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с вами. Вечная память отважному воину!"Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, бахчисарайский район, герои сво, вооруженные силы россии
Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО
В Бахчисарайском районе простились с участником СВО Сергеем Бунчуком
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе простились с героем специальной военной операции Сергеем Бунчуком. Об этом сообщает Telegram-канал администрации района.
"2 февраля 2025 года в селе Табачное Бахчисарайского района состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Бунчуком Сереем Анатольевичем", - говорится в сообщении.
Сергей Бунчук родился 3 января 1977 года в городе Кировское Донецкой области. Детство и юность провел в Донбассе, трудился шахтером.
"В 2014 году Сергей Бунчук переехал в Крым, в село Табачное Бахчисарайского района. Односельчане, знавшие Сергея Анатольевича, отзываются о нем как о человеке с активной и принципиальной позицией, хорошем сыне и достойном гражданине своей страны", - отметили в администрации.
Односельчане вспоминают, что Сергей Бунчук прекрасно играл на гитаре, сочинял песни и сам исполнял их. Он играл в составе вокально-инструментального ансамбля в Севастополе, мечтал создать детский коллектив гитаристов и учить детей музыке.
В декабре 2024 года Сергей Анатольевич Бунчук подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен в зону специальной военной операции. Он умер в госпитале 31 января 2025 года.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с вами. Вечная память отважному воину!"
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