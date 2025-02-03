https://crimea.ria.ru/20250203/mechtal-uchit-detey-muzyke-v-sele-tabachnoe-prostilis-s-geroem-svo-1143864936.html

Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО

Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО

В Бахчисарайском районе простились с героем специальной военной операции Сергеем Бунчуком. Об этом сообщает Telegram-канал администрации района. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T09:30

2025-02-03T09:30

2025-02-03T09:30

крым

новости крыма

бахчисарайский район

герои сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе простились с героем специальной военной операции Сергеем Бунчуком. Об этом сообщает Telegram-канал администрации района.Сергей Бунчук родился 3 января 1977 года в городе Кировское Донецкой области. Детство и юность провел в Донбассе, трудился шахтером.Односельчане вспоминают, что Сергей Бунчук прекрасно играл на гитаре, сочинял песни и сам исполнял их. Он играл в составе вокально-инструментального ансамбля в Севастополе, мечтал создать детский коллектив гитаристов и учить детей музыке.В декабре 2024 года Сергей Анатольевич Бунчук подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен в зону специальной военной операции. Он умер в госпитале 31 января 2025 года."Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с вами. Вечная память отважному воину!"Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, бахчисарайский район, герои сво, вооруженные силы россии