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Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области
Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области
Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области, пострадали дома и машины. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T08:14
2025-02-03T08:24
липецкая область
происшествия
новости
вооруженные силы россии
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области, пострадали дома и машины. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.В настоящее время на месте падения продолжают работать взрывотехники. Нарушенное из-за инцидента электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе восстановлено. "Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, будет выплачена компенсация. Просим жителей региона опираться только на официальные источники во избежание дезинформации", - добавили в областном правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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липецкая область, происшествия, новости, вооруженные силы россии, авиация
Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области

В Липецкой области произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов

08:14 03.02.2025 (обновлено: 08:24 03.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области, пострадали дома и машины. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.

"Согласно уточненной информации от уполномоченных ведомств, вчера над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском муниципальном округе, вдали от жилых домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте падения продолжают работать взрывотехники. Нарушенное из-за инцидента электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе восстановлено.
"Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, будет выплачена компенсация. Просим жителей региона опираться только на официальные источники во избежание дезинформации", - добавили в областном правительстве.
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