https://crimea.ria.ru/20250203/neshtatnyy-skhod-dvukh-aviatsionnykh-boepripasov-proizoshel-v-lipetskoy-oblasti-1143863906.html

Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области

Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области

Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области, пострадали дома и машины. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T08:14

2025-02-03T08:14

2025-02-03T08:24

липецкая область

происшествия

новости

вооруженные силы россии

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111186/38/1111863848_343:185:2200:1230_1920x0_80_0_0_d686ac2bfe2315a915498da434d239cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области, пострадали дома и машины. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.В настоящее время на месте падения продолжают работать взрывотехники. Нарушенное из-за инцидента электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе восстановлено. "Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, будет выплачена компенсация. Просим жителей региона опираться только на официальные источники во избежание дезинформации", - добавили в областном правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, происшествия, новости, вооруженные силы россии, авиация