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29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью
29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 03.02.2025
29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью
Системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T05:59
2025-02-03T05:59
2025-02-03T05:59
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
ростовская область
юрий слюсарь
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, добавил Слюсарь.Как сообщалось, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар в Астраханской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиПВО отработала у побережья Крыма 49 беспилотников сбили над семью регионами России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, ростовская область, юрий слюсарь, пво, новости
29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью
В Ростовской области силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников