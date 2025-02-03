https://crimea.ria.ru/20250203/29-vrazheskikh-dronov-sbili-nad-rostovskoy-oblastyu-1143862910.html

29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью

29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 03.02.2025

29 вражеских дронов сбили над Ростовской областью

Системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T05:59

2025-02-03T05:59

2025-02-03T05:59

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

ростовская область

юрий слюсарь

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется, добавил Слюсарь.Как сообщалось, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар в Астраханской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиПВО отработала у побережья Крыма 49 беспилотников сбили над семью регионами России

ростовская область

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2025

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, ростовская область, юрий слюсарь, пво, новости