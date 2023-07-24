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Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
Журналистов в зоне СВО необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Комиссии... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T14:33
2023-07-24T16:10
радио "спутник в крыму"
александр малькевич
сво
закон и право
общество
украина
военкор риа новости ростислав журавлев
константин михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Журналистов в зоне СВО необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.Поводом поднять в очередной раз этот важный вопрос стала гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ранения фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, журналистов Дмитрия Шикова и Романа Польшакова. Все они попали под удар ВСУ, который был нанесен запрещенными кассетными боеприпасами в районе села Пятихатки Запорожской области.По мнению Александр Малькевича, никакие законы сегодня не защищают региональных журналистов. А ведь они тоже рискуют на передовой ради правды. Как они могут получить компенсацию в случае ранения? У редакций может не быть на это средств, а также правовой возможности закупать, например, бронежилеты. Поэтому важно создать некий фонд, возможно, социального медиастрахования, куда бы шли отчисления. Кроме того, его появление могло бы решить вопрос с регистрацией блогеров как журналистов.Также спикер поднял вопрос о правах работающих в горячих точках учителей, врачей, коммунальщиков, которые устраняют последствия боевых ударов на телевышках, электросетях, восстанавливают мобильную связь."Необходимо уточнить порядок присвоения статуса участника боевых действий. Военнослужащие могут находиться в тылу и получить его. А как быть тем, кто, выполняя свою работу, рискует быть уничтоженным? Им лишь выдают небольшую зарплату", - подытожил Александр Малькевич.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевСколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в миреПопавших под обстрел журналистов наградят орденами
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александр малькевич, сво, закон и право, общество, украина, военкор риа новости ростислав журавлев, константин михальчевский
Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

Эксперт заявил о необходимости фонда поддержки работающим в условиях военных действий

14:33 24.07.2023 (обновлено: 16:10 24.07.2023)
 
© Фото с Telegram-канала Media МалькевичАлександр Малькевич
Александр Малькевич
© Фото с Telegram-канала Media Малькевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Журналистов в зоне СВО необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.

"В 2019 году в России был принят закон о защите прав журналистов, работающих в горячих точках. Это одна из побед общественной палаты вместе с Союзом журналистов. Но он касается только крупных федеральных СМИ, которые отправляют сотрудников в командировку, - пояснил Александр Малькевич. - А что делать тысячам журналистов, которые живут и работают в четырех новых регионах? А Крым, Севастополь, Белгородская область? Там есть свои районные СМИ. Их корреспонденты тоже попадают под обстрелы", - говорит он.

Поводом поднять в очередной раз этот важный вопрос стала гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ранения фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, журналистов Дмитрия Шикова и Романа Польшакова. Все они попали под удар ВСУ, который был нанесен запрещенными кассетными боеприпасами в районе села Пятихатки Запорожской области.
По мнению Александр Малькевича, никакие законы сегодня не защищают региональных журналистов. А ведь они тоже рискуют на передовой ради правды. Как они могут получить компенсацию в случае ранения? У редакций может не быть на это средств, а также правовой возможности закупать, например, бронежилеты. Поэтому важно создать некий фонд, возможно, социального медиастрахования, куда бы шли отчисления. Кроме того, его появление могло бы решить вопрос с регистрацией блогеров как журналистов.
Также спикер поднял вопрос о правах работающих в горячих точках учителей, врачей, коммунальщиков, которые устраняют последствия боевых ударов на телевышках, электросетях, восстанавливают мобильную связь.
"Необходимо уточнить порядок присвоения статуса участника боевых действий. Военнослужащие могут находиться в тылу и получить его. А как быть тем, кто, выполняя свою работу, рискует быть уничтоженным? Им лишь выдают небольшую зарплату", - подытожил Александр Малькевич.
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