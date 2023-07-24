https://crimea.ria.ru/20230724/zhurnalisty-v-goryachikh-tochkakh-nuzhdayutsya-v-zaschite--aleksandr-malkevich-1130268022.html

Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

Журналистов в зоне СВО необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Комиссии... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T14:33

2023-07-24T14:33

2023-07-24T16:10

радио "спутник в крыму"

александр малькевич

сво

закон и право

общество

украина

военкор риа новости ростислав журавлев

константин михальчевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Журналистов в зоне СВО необходимо защищать на законодательном уровне. Об этом рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.Поводом поднять в очередной раз этот важный вопрос стала гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ранения фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, журналистов Дмитрия Шикова и Романа Польшакова. Все они попали под удар ВСУ, который был нанесен запрещенными кассетными боеприпасами в районе села Пятихатки Запорожской области.По мнению Александр Малькевича, никакие законы сегодня не защищают региональных журналистов. А ведь они тоже рискуют на передовой ради правды. Как они могут получить компенсацию в случае ранения? У редакций может не быть на это средств, а также правовой возможности закупать, например, бронежилеты. Поэтому важно создать некий фонд, возможно, социального медиастрахования, куда бы шли отчисления. Кроме того, его появление могло бы решить вопрос с регистрацией блогеров как журналистов.Также спикер поднял вопрос о правах работающих в горячих точках учителей, врачей, коммунальщиков, которые устраняют последствия боевых ударов на телевышках, электросетях, восстанавливают мобильную связь."Необходимо уточнить порядок присвоения статуса участника боевых действий. Военнослужащие могут находиться в тылу и получить его. А как быть тем, кто, выполняя свою работу, рискует быть уничтоженным? Им лишь выдают небольшую зарплату", - подытожил Александр Малькевич.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевСколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в миреПопавших под обстрел журналистов наградят орденами

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александр малькевич, сво, закон и право, общество, украина, военкор риа новости ростислав журавлев, константин михальчевский