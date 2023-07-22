https://crimea.ria.ru/20230722/skolko-rossiyskikh-zhurnalistov-pogibli-v-vooruzhennykh-konfliktakh-v-mire-1130240090.html

Сколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в мире

Сколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в мире - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Сколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в мире

РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T16:46

2023-07-22T16:46

2023-07-22T16:46

утраты

союз журналистов россии

андрей стенин

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22 июля 2023 года в зоне спецоперации при украинском обстреле гражданской машины на трассе между Васильевкой и Токмаком от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.20 октября 2022 года при украинском ракетном обстреле переправы в Херсоне погиб российский журналист и продюсер Олег Клоков. В начале октября он переехал в Херсонскую область "развивать телеканал "Таврия". До этого работал на Первом канале, телеканале "Москва-24" и RT. Сообщается, что во время ракетного удара помимо Клокова также погибли два сотрудника телерадиокомпании "Таврия".1 октября 2022 года стало известно, что журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в столкновениях под Авдеевкой (где проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск). Он также выступал в качестве эксперта на сайте Sputnik Беларусь.В ночь на 14 июня 2022 года во время специальной военной операции на Украине погиб российский военный журналист полковник Сергей Постнов, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии. Журналист освещал освобождение городов и населенных пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.11 января 2020 года в Ираке убили стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Вооруженные люди на юге Ирака подъехали к съемочной группе телеканала Dijlah на пикапе и открыли по ней огонь. Корреспондент погиб мгновенно, оператор получил три огнестрельных ранения и был отправлен в больницу, где позже скончался. Гали был автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном телевидении. Он снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах.30 июля 2017 года корреспондент RT Arabic Халид аль-Хатыб погиб во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ* (*запрещенная в России террористическая организация) в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия. Халед аль-Хатыб два года сотрудничал с арабским сайтом агентства Sputnik, затем работал на сирийском государственном телеканале "Аль-Ихбария", откуда позже перешел на RT.3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка на Украине (ныне Донецк в составе России, административный центр Донецкой народной республики) в начале августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин работал корреспондентом в отделе "Общество" "Российской газеты". Несколько лет сотрудничал с изданием "Газета.Ru". С 2008 года внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Ассошиейтед пресс, Франс пресс. В 2009 году Стенин стал фотокорреспондентом РИА Новости, в 2014 году – спецкором Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".30 июня 2014 года оператор российского Первого канала Анатолий Клян был убит киевскими силовиками в Донецке на Украине (ныне Донецк в составе России, административный центр Донецкой народной республики). Оператор был одним из пассажиров автобуса с солдатскими матерями, которые требовали роспуска одной из воинских частей, он был ранен в живот в результате обстрела и скончался по дороге в больницу. Анатолий Клян 40 лет работал на телевидении, снимал сюжеты в Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и других горячих точках.17 июня 2014 года при минометном обстреле под Луганском на востоке Украины (ныне Луганск в составе России, административный центр Луганской народной республики) погиб видеоинженер ВГТРК Антон Волошин. Его коллега корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк получил тяжелые ранения, от которых в тот же день скончался. Снаряд упал прямо под ноги журналистам.В мае 2014 года под Славянском на востоке Украины (ныне Славянск в составе России, город в Донецкой народной республике) вместе с итальянским репортером Андреа Роккелли под минометным обстрелом погиб его переводчик, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. Следственный комитет России объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов на Донбассе, но затем оправдали.8 августа 2008 года журналисты Александр Климчук и Гига Чихладзе, сотрудничавшие с российскими СМИ, погибли в зоне грузино-осетинского конфликта. Климчук был фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС и сотрудничал с РИА Новости, где работал фотокорреспондентом как стрингер. Он был руководителем фотоагентства Caucasus Press Images, в разное время работал в газетах "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", также сотрудничал с агентствами Photoexpress и EPA. Чихладзе работал в зоне конфликта на московское издание Newsweek. Он также активно сотрудничал с Caucasus Press Images, с американскими и европейскими средствами массовой информации.6 мая 2007 года в иракской провинции Дияла в результате подрыва американской бронемашины погиб российский фоторепортер Дмитрий Чеботаев, аккредитованный от журнала "Русский Newsweek". Чеботаев сотрудничал с рядом международных и российских изданий и специализировался на съемках в горячих точках.12 мая 2000 года в Чечне от взрыва фугаса погиб фотокорреспондент тюменской газеты "Наше Время" Александр Ефремов. Машина, в которой журналист вместе с двумя милиционерами направлялся из Алхан-Калы в Грозный, была взорвана недалеко от поселка имени Кирова. Это была вторая командировка Ефремова в Чечню – первый раз он побывал здесь в 1995 году.20 февраля 2000 года фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Владимир Яцина был убит чеченскими боевиками, проведя больше полугода в плену. В 1999 году Яцина был похищен из аэропорта станицы Слепцовская (Ингушетия). Туда фотокор прилетел вместе с чеченцем Магомедом Успаевым, чтобы снять репортаж из лагеря боевиков для одного из канадских изданий. За освобождение Яцины боевики потребовали выкуп в размере двух миллионов долларов. Затем он был снижен до 200 тысяч долларов, но и этой суммы собрать не удалось. Свидетелем убийства Владимира Яцины стал освобожденный из чеченского плена гражданин Казахстана Алишер Оразалиев.18 апреля 1996 года корреспондент журнала внутренних войск МВД России "На боевом посту" Анатолий Ягодин погиб под чеченским селением Самашки. Посмертно военный журналист награжден орденом Мужества.1 января 1995 года в районе расположения парашютно-десантного полка в пяти-шести километрах к северо-востоку от Грозного погиб начальник отдела очерка и публицистики газеты "Красная Звезда" полковник Владимир Житаренко. Спецкор упал в нескольких метрах от БМД, экипаж которой в новогоднюю ночь находился на боевой позиции.По данным СМИ, во время военного конфликта в Чечне с 1993 по 2006 год погибло 39 российских журналистов.28 марта 1996 года, в период гражданской войны в Таджикистане, в Душанбе в рабочем кабинете был застрелен корреспондент телекомпании ОРТ Виктор Никулин. По мнению следствия, Виктора Никулина убили после выхода в эфир репортажей о наркотрафике. Второй мотив преступления – политический. В 1996 году в Таджикистане после четырех лет гражданской войны было подписано временное соглашение о перемирии между правительством и вооруженной оппозицией. Но определенные силы искали любые поводы для дестабилизации обстановки. Убийство журналиста могло быть заказано именно этими группировками. В июле 2003 года в Верховном суде Таджикистана завершился процесс по делу об убийстве корреспондента ОРТ, двое членов преступной группировки получили 22 и 15 лет лишения свободы.В 1991 году в ходе сербо-хорватской войны пропала без вести съемочная группа Гостелерадио СССР. Виктор Ногин и Геннадий Куринной не вернулись из командировки. 1 сентября 1991 года машина с репортерами попала в засаду неподалеку от хорватского села Костайница. Покореженный остов машины Ногина и Куринного потом нашли в реке. Там даже были останки трех человек, но журналистам они не принадлежали.13 августа 1991 года при исполнении профессионального долга в Нагорном Карабахе погиб пермский журналист, военный обозреватель "Молодой гвардии" Валерий Дементьев. За мужество, проявленное при исполнении профессионального долга, указом президента России от 27 сентября 1993 года Валерий Дементьев был посмертно награжден орденом "За личное мужество".

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, союз журналистов россии, андрей стенин, военкор риа новости ростислав журавлев, россия, в мире, общество