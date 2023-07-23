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Попавших под обстрел журналистов наградят орденами - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Попавших под обстрел журналистов наградят орденами
Попавших под обстрел журналистов наградят орденами - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Попавших под обстрел журналистов наградят орденами
Состояние здоровья трех военных корреспондентов, пострадавших от обстрела запрещенными кассетными боеприпасами, стабильное, сообщил и. о. губернатора... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T16:27
2023-07-23T16:23
новости
запорожская область
евгений балицкий
военкор риа новости ростислав журавлев
константин михальчевский
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Состояние здоровья трех военных корреспондентов, пострадавших от обстрела запрещенными кассетными боеприпасами, стабильное, сообщил и. о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Глава региона также сообщил, что фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков будут награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев получит эту награду посмертно.Утром 23.07 РИА Новости Крым удалось связаться с фотокорреспондентом РИА Новости Константином Михальчевским, который сейчас находится в одной из больниц Симферополя. Он рассказал о своем состоянии, а также выразил слова сочувствия родственникам и близким погибшего Ростислава Журавлева.Группа из четырех журналистов пострадала от удара ВСУ, нанесенного запрещенными кассетными боеприпасами. Это произошло в районе села Пятихатки Запорожской области.В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справкаЧетверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, запорожская область, евгений балицкий, военкор риа новости ростислав журавлев, константин михальчевский, общество
Попавших под обстрел журналистов наградят орденами

Попавших под обстрел военкоров наградят орденами, Ростислава Журавлева — посмертно

16:27 23.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкЦветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Состояние здоровья трех военных корреспондентов, пострадавших от обстрела запрещенными кассетными боеприпасами, стабильное, сообщил и. о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Состояние трех военных корреспондентов, которые вчера попали под артиллерийский обстрел кассетными боеприпасами, стабильное, они в сознании, получают необходимую медицинскую помощь", — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также журналисты Дмитрий Шиков и Роман Польшаков будут награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев получит эту награду посмертно.
Утром 23.07 РИА Новости Крым удалось связаться с фотокорреспондентом РИА Новости Константином Михальчевским, который сейчас находится в одной из больниц Симферополя. Он рассказал о своем состоянии, а также выразил слова сочувствия родственникам и близким погибшего Ростислава Журавлева.
Группа из четырех журналистов пострадала от удара ВСУ, нанесенного запрещенными кассетными боеприпасами. Это произошло в районе села Пятихатки Запорожской области.
В результате полученных ранений военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации с места происшествия. Во время удара журналисты снимали репортаж именно о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов.
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НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийВоенкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевКонстантин МихальчевскийОбщество
 
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