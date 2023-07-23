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Военкор Михальчевский смог выйти на связь - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Военкор Михальчевский смог выйти на связь
Военкор Михальчевский смог выйти на связь - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Военкор Михальчевский смог выйти на связь
Военный фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский чувствует себя лучше. Он смог выйти на связь с редакцией РИА Новости Крым и рассказать о том, как РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T12:52
2023-07-23T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Военный фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский чувствует себя лучше. Он смог выйти на связь с редакцией РИА Новости Крым и рассказать о том, как проходит лечение.По его словам, несколько осколков врачи извлекли из его тела еще в Васильеве Запорожской области. Их подарили ему на память в качестве сувениров.Лечение, по словам пострадавшего, проходит штатно, оперативного вмешательства медики проводить не планируют. По словам Михальчевского, его поддержало очень много людей.Он очень переживает по поводу смерти своего друга Ростислава Журавлева, с которым был знаком много лет, думает о нем постоянно.Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что состояние военного фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, доставленного вчера в одну из крымских больниц, характеризуется как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, сообщили в крымском Минздраве.Напомним, вчера фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский был ранен в зоне СВО при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. При этом военкор агентства Ростислав Журавлев погиб и еще двое журналистов получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевРаненный кассетными боеприпасами Михальчевский доставлен в Симферополь
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константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", симферополь, крым, новости крыма, сво, всу (вооруженные силы украины)
Военкор Михальчевский смог выйти на связь

Ранен в обе ноги и туловище: военкор Михальчевский рассказал о своем самочувствии

12:52 23.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Михальчевский
Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Военный фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский чувствует себя лучше. Он смог выйти на связь с редакцией РИА Новости Крым и рассказать о том, как проходит лечение.

"Чувствую себя, в принципе, удовлетворительно. Вчера нога сильно опухла, сегодня отек уже чуть меньше. Это возле коленки, где сквозное ранение. Ну и плюс у меня во второй ноге и в плече остаются осколки, которые врачи не рекомендуют извлекать", — рассказал Константин.

По его словам, несколько осколков врачи извлекли из его тела еще в Васильеве Запорожской области. Их подарили ему на память в качестве сувениров.

"У меня ранения обеих ног, на правой коленке сквозное. Есть осколки в брюшной полости и вчера уже на снимке обнаружили осколок в плече", — говорит военкор.

Лечение, по словам пострадавшего, проходит штатно, оперативного вмешательства медики проводить не планируют. По словам Михальчевского, его поддержало очень много людей.

"Меня тут столько людей поддержало, просто все-все-все. И с работы, и знакомые, и просто чужие люди, все пишут, поднимают настроение", — рассказал Константин.

Он очень переживает по поводу смерти своего друга Ростислава Журавлева, с которым был знаком много лет, думает о нем постоянно.

"Честно говоря, не знаю, как я выжил там. Потому что все стояли рядом, и несколько человек погибли. В том числе и Рост. Мы были знакомы много лет. Он отошел на моих глазах просто. Он час еще прожил, но в машине, когда нас ребята подобрали, к сожалению…" — на этих словах Константин попросил закончить интервью.

Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что состояние военного фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, доставленного вчера в одну из крымских больниц, характеризуется как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, сообщили в крымском Минздраве.
Напомним, вчера фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский был ранен в зоне СВО при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. При этом военкор агентства Ростислав Журавлев погиб и еще двое журналистов получили ранения различной степени тяжести.
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