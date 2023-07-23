https://crimea.ria.ru/20230723/voenkor-mikhalchevskiy-smog-vyyti-na-svyaz-1130249599.html

Военкор Михальчевский смог выйти на связь

Военкор Михальчевский смог выйти на связь - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Военкор Михальчевский смог выйти на связь

Военный фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский чувствует себя лучше. Он смог выйти на связь с редакцией РИА Новости Крым и рассказать о том, как РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T12:52

2023-07-23T12:52

2023-07-23T12:52

константин михальчевский

медиагруппа "россия сегодня"

симферополь

крым

новости крыма

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Военный фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский чувствует себя лучше. Он смог выйти на связь с редакцией РИА Новости Крым и рассказать о том, как проходит лечение.По его словам, несколько осколков врачи извлекли из его тела еще в Васильеве Запорожской области. Их подарили ему на память в качестве сувениров.Лечение, по словам пострадавшего, проходит штатно, оперативного вмешательства медики проводить не планируют. По словам Михальчевского, его поддержало очень много людей.Он очень переживает по поводу смерти своего друга Ростислава Журавлева, с которым был знаком много лет, думает о нем постоянно.Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что состояние военного фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, доставленного вчера в одну из крымских больниц, характеризуется как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, сообщили в крымском Минздраве.Напомним, вчера фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский был ранен в зоне СВО при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. При этом военкор агентства Ростислав Журавлев погиб и еще двое журналистов получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевРаненный кассетными боеприпасами Михальчевский доставлен в Симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", симферополь, крым, новости крыма, сво, всу (вооруженные силы украины)