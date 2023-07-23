https://crimea.ria.ru/20230723/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-ranenogo-fotokorra-mikhalchevskogo-1130248565.html
В Минздраве рассказали о состоянии раненого фотокорра Михальчевского
В Минздраве рассказали о состоянии раненого фотокорра Михальчевского - РИА Новости Крым, 23.07.2023
В Минздраве рассказали о состоянии раненого фотокорра Михальчевского
Состояние военного фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, доставленного вчера в одну из крымских больниц, характеризуется как средней... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T11:24
2023-07-23T11:24
2023-07-23T11:24
константин михальчевский
медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Состояние военного фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, доставленного вчера в одну из крымских больниц, характеризуется как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, сообщили в крымском Минздраве.Напомним, вчера фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский был ранен в зоне СВО при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. При этом военкор агентства Ростислав Журавлев погиб и еще двое журналистов получили ранения различной степени тяжести.Попавшая под удар группа журналистов готовила репортажи об использовании противником запрещенных кассетных боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Четверо пострадавших были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, однако корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от ранений во время эвакуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев Раненный кассетными боеприпасами Михальчевский доставлен в Симферополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", симферополь, крым, новости крыма, сво, всу (вооруженные силы украины)
В Минздраве рассказали о состоянии раненого фотокорра Михальчевского
Угрозы жизни нет: в Минздраве Крыма рассказали о состоянии раненого Михальчевского