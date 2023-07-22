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Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь
Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь
Раненного при атаке ВСУ кассетными боеприпасами фотокорра РИА Новости Константина Михальчевского доставили в Симферополь. Об этом сообщает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T20:30
2023-07-22T20:37
константин михальчевский
медиагруппа "россия сегодня"
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Раненного при атаке ВСУ кассетными боеприпасами фотокорра РИА Новости Константина Михальчевского доставили в Симферополь. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий. Днем 22 июля стало известно, что в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, а фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Также пострадали сотрудники МИЦ "Известия".Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки, где они готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. По данным Минобороны РФ, В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, а затем в Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналист Ростислав Журавлев. Биографическая справкаЧетверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасныВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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96
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константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", симферополь, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), сво
Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь

Раненного кассетными боеприпасами журналиста Михальчевского привезли в Симферополь

20:30 22.07.2023 (обновлено: 20:37 22.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРаненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь
Раненного кассетными боеприпасами журналиста привезли в Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Раненного при атаке ВСУ кассетными боеприпасами фотокорра РИА Новости Константина Михальчевского доставили в Симферополь. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Днем 22 июля стало известно, что в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, а фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Также пострадали сотрудники МИЦ "Известия".
Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки, где они готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
По данным Минобороны РФ, В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, а затем в Симферополь.
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Константин МихальчевскийМедиагруппа "Россия сегодня"СимферопольКрымНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВО
 
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