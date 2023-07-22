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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.07.2023
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область
Украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T12:58
2023-07-22T12:58
2023-07-22T12:58
кассетные боеприпасы
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, ВСУ обстреляли Журавлевку из гранатомета, сделав 10 выстрелов, и нанесли удар дроном-камикадзе, добавил Гладков.По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, а также сбросили с БПЛА взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера, особенность которых заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Читайте также на РИА Новости Крым:Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасныШойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем жеКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы
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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область
Гладков: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлевка Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ обстреляли Журавлевку из гранатомета, сделав 10 выстрелов, и нанесли удар дроном-камикадзе, добавил Гладков.
По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, а также сбросили с БПЛА взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера, особенность которых заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Как сообщалось
, президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
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