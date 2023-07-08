https://crimea.ria.ru/20230708/kassetnye-boepripasy-na-vooruzhenii-kieva-voennye-eksperty-otsenili-ugrozy-1129903762.html

Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы

Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы

Поставка США кассетных боеприпасов Киеву не способна изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, при этом несет опасность для гражданского населения, РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T21:02

2023-07-08T21:02

2023-07-08T21:02

эксклюзивы риа новости крым

кассетные боеприпасы

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Поставка США кассетных боеприпасов Киеву не способна изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, при этом несет опасность для гражданского населения, что требует определенных превентивных действий от РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказали военные эксперты, причем их взгляд на степень угроз несколько разошелся.7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных. Кассетные боеприпасы не изменят обстановку в зоне СВОПо мнению военного эксперта Александра Хроленко, заявления Резникова в условиях, когда ВСУ не могут не то что прорвать российскую оборону из трех эшелонов глубиной в десятки километров, а даже приблизиться к первой линии, является ни чем иным, как "желанием утопающего ухватиться за соломину в надежде на чудо".Для Байдена же этот шаг - признак отчаяния, считает Хроленко. У США уже "есть понимание, что НАТО проиграли прокси-войну РФ на украинском театре военных действий", так как "они не могут поставлять Киеву столько вооружения, сколько нужно, чтобы быть хотя бы как-то на равных с Россией".В итоге шансов исправить ситуацию на фронте благодаря поставкам кассетных боеприпасов у Украины нет, потому что их просто нечем сбрасывать, как и нечем наступать, считает эксперт."Дальность артиллерии в среднем 20-30 километров, и если говорить, например, о Крыме, то он недосягаем. Если брать HIMARS, то количество их ограничено. Авиация тоже сбрасывает такие вещи, но для этого она должна быть, а ее нет. Их оставшиеся единичные штурмовики Су-25 и истребители Су-27 брюхом, по вершинам деревьев, пытаются проникнуть на боевые позиции, чтобы хотя бы что-то сделать. Но чтобы применять кассетное вооружение с самолетов, надо подняться повыше и долететь, оказавшись над противником. Для ВСУ все это совершенно нереальные вещи при противодействии ПВО России и работе истребительной авиации, которая постоянно "висит" в воздухе" и ждет таких гостей", – сказал Хроленко.По его мнению, даже если бы одновременно с кассетными боеприпасами у Украины появились F-16, они бы тоже ничего не решили. Как не решили ранее широко разрекламированные немецкие танки Leopard, американские HIMARS, англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и прочее."Линия фронта более 1000 километров... Все это иллюзии", – заключил Хроленко."Кассеты" несут угрозу мирным жителямВ свою очередь военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркивает, что в случае поступления в ВСУ таких боеприпасов, под угрозой может оказаться мирное население. По его мнению, доверять заявлениям Киева о том, что против гражданских не будут применять кассетные боеприпасы, не стоит.По его оценке, Украина может получить 155-миллиметровые снаряды, которые способны разбрасывать суббоеприпасы. А вообще речь шла о бомбах МК-20. "Там 277 суббоеприпасов, вес ее 20 килограммов, и этот вес как раз несут беспилотники UJ-22 и новый беспилотник типа "Бобер", который сделан по схеме "утка", – отметил Кнутов.Поэтому, полагает специалист, встает вопрос о необходимости усиления противовоздушной обороны всех приграничных российских территорий (в старых и новых границах) для защиты от возможного применения этих боеприпасов с помощью беспилотной авиации."Нужно думать и о системах радиоэлектронной борьбы. И либо об увеличении количества "Панцирей" (зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных объектов – ред.), либо об эффективности их размещения. И рубеж делать ПВО: Белгородская, Брянская, Курская области, Крым. А потом дальше вести на север", – добавил эксперт.Кнутов напомнил, что применение кассетных боеприпасов может угрожать жизни и здоровью людей еще очень долго после окончания военных действий, приведя в пример Югославию, где до сих пор находят их остатки (бомбардировка Югославии кассетными боеприпасами осуществлялась НАТО в 1999 году – ред.). Поэтому вопрос насыщения ВС РФ новым вооружением стоит на повестке, и он уже решается. "Задача поставлена увеличить производство в разы - и зенитно-ракетных комплексов, и ракет. И, конечно, ими надо насыщать линию вдоль границ", – сказал Кнутов.Происходящее - повод не для паники, а для усиления бдительности, потому что противник продолжает получать помощь от Запада, подчеркнул он."До осенних дождей будет сложный период. Выстоим. Дальше будут проблемы у них, а не у нас", – заключил эксперт. В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Белого дома о поставках Украине кассетных боеприпасов "очередной циничной попыткой продлить агонию нынешних украинских властей", не считаясь с жертвами среди мирного населения. По ее словам, в США прекрасно понимают: обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. И поэтому, поставляя кассетные бомбы, Вашингтон фактически будет "соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей".Читайте также на РИА Новости Крым:США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты – подробности Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

кассетные боеприпасы, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, мнения, юрий кнутов, александр хроленко, сво, безопасность республики крым и севастополя