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МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей
МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей - РИА Новости Крым, 08.07.2023
МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей
В США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T17:12
2023-07-08T17:13
мария захарова
кассетные боеприпасы
поставки западного оружия украине
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме пояснили, что решение некоторое время откладывалось из-за того, что в США признают риски для мирного населения от использования подобного рода снарядов. Однако, "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", поэтому решение все-таки было принято.По словам Захаровой, это, по сути, очередная циничная попытка "продлить агонию нынешних украинских властей", не считаясь с жертвами среди мирного населения. "В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", - цитирует Захарову пресс-служба МИД.Дипломат напомнила, как на Ближнем Востоке уже после завершения боевых действий неразорвавшиеся элементы кассетных бомб еще долгое время детонировали. При этом она призвала мировое сообщество не игнорировать очевидные факты и "адекватно на них отреагировать", поскольку ни в Вашингтоне, ни в Киеве не задумываются о тяжких последствиях таких действий. Впрочем, отметила Захарова, на ход специальной военной операции передача этого оружия не повлияет, "цели и задачи СВО будут полностью выполнены". Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасамиСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в списокВ Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно
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мария захарова, кассетные боеприпасы, поставки западного оружия украине, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, политика, новости, сво, россия
МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей

Захарова о кассетных бомбах для Украины: США станут фактическим соучастником гибели людей

17:12 08.07.2023 (обновлено: 17:13 08.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме пояснили, что решение некоторое время откладывалось из-за того, что в США признают риски для мирного населения от использования подобного рода снарядов. Однако, "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", поэтому решение все-таки было принято.
По словам Захаровой, это, по сути, очередная циничная попытка "продлить агонию нынешних украинских властей", не считаясь с жертвами среди мирного населения.
"В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", - цитирует Захарову пресс-служба МИД.
Дипломат напомнила, как на Ближнем Востоке уже после завершения боевых действий неразорвавшиеся элементы кассетных бомб еще долгое время детонировали.
"Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей", - заявила Захарова, отметив все более глубокое вовлечение США и их спутников в боевые действия.
При этом она призвала мировое сообщество не игнорировать очевидные факты и "адекватно на них отреагировать", поскольку ни в Вашингтоне, ни в Киеве не задумываются о тяжких последствиях таких действий.
Впрочем, отметила Захарова, на ход специальной военной операции передача этого оружия не повлияет, "цели и задачи СВО будут полностью выполнены".
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