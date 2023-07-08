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Как Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами

Как Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Как Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами

Применять кассетные боеприпасы в ходе военного конфликта с Россией Украина будет исходя из пяти принципов, первый из которых позволяет использовать это оружие... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T15:30

2023-07-08T15:30

2023-07-08T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Применять кассетные боеприпасы в ходе военного конфликта с Россией Украина будет исходя из пяти принципов, первый из которых позволяет использовать это оружие на тех территориях, которые намерены "деоккупировать". Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме пояснили, что решение некоторое время откладывалось из-за того, что в США признают риски для мирного населения от использования подобного рода снарядов. Однако, "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", поэтому решение все-таки было принято.По словам Резникова, применяя предоставленные "американскими партнерами" кассетные боеприпасы, ВСУ будут "придерживаться пяти ключевых принципов", первый из которых позволяет использовать это оружие на тех территориях, которые намерены "деоккупировать".Он добавил, что кассетные боеприпасы "не будут использоваться на официально признанной территории России".Второй принцип, по его словам, заключается в том, что этот вид оружия "не будет использоваться в городах, чтобы избежать рисков для гражданского населения" – атаковать "кассетами" намерены "в районах сосредоточения российских военных". "Они будут использоваться для прорыва линии обороны противника с минимальным риском для жизни наших бойцов", – заявил Резников.Три оставшихся принципа касаются "строгого учета" использованных боеприпасов, отчета о проделанных атаках американским кураторам, а также будущего "приоритетного разминирования этих территорий, что позволит исключить опасность неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов".Реакция в мире на поставку Киеву кассетных бомбРанее в США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб, вместо того чтобы передавать их Киеву. По словам члена палаты представителей от демократической партии Бетти Макколлум, решение администрации Байдена отправить такие боеприпасы на Украину – ужасная ошибка, подрывающая авторитет Вашингтона."Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не быть переброшено на Украину", – сказала Макколлум.В парламенте Германии также выступили против поставок Киеву кассетных боеприпасов, назвав их "вне закона" и предложив альтернативу. В частности, депутат бундестага от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер заявил, что Украина могла бы получить немецкие крылатые ракеты. Он призвал канцлера Германии Олафа Шольца четко обозначить позицию Берлина по этому вопросу на предстоящем саммите НАТО в Литве.Бывший начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт считает, что Штаты, передав Украине кассетные боеприпасы, рискуют спровоцировать раскол среди стран НАТО.Власти Канады также заявили, что выступают против применения кассетных боеприпасов на фоне обещания США об их передаче Украине.Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что решение Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы – прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским."США идут на военное преступление, прекрасно понимая все возможные страшные последствия", – сказал Слуцкий.В октябре 2022 года сообщалось, что украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами переправу в Херсоне, когда через нее проходила гражданская колонна.Этим же оружием ВСУ неоднократно обстреливали населенные пункты на Херсонщине. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшиеОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцамСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список

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поставки западного оружия украине, украина, алексей резников, выборы президента сша, в мире, сво, политика, россия, новости, минобороны украины, кассетные боеприпасы