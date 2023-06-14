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Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
Выражение "англичанка гадит" появился в российской истории по той причине, что "Великобритания всегда выступает застрельщиком всех нехороших дел". В настоящее... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T20:49
2023-06-14T20:49
снаряды с обедненным ураном
великобритания
мнения
украина
сво
юрий кнутов
новости
сша
россия
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Выражение "англичанка гадит" появился в российской истории по той причине, что "Великобритания всегда выступает застрельщиком всех нехороших дел". В настоящее время это касается поставок танков и крылатых ракет киевскому режиму, а также снарядов с обедненным ураном. Об этом в эфире "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger. В июне стало известно, что Белый дом готов одобрить поставки на Украину танковых снарядов с обедненным ураном для Abrams.В то же время, тот факт, что киевскому режиму направлены "урановые" снаряды, может иметь крайне негативные последствия для экологии и будущих поколений в случае их применения."Последствия применение снарядов в обедненным ураном приравниваются к грязной бомбе, в ходе боя образуется радиоактивная пыль. Как показал опыт Югославии, у людей начинаются серьезные проблемы, связанные с онкологией. Количество онкологических заболеваний в Югославии сегодня самое большое в Европе. По-видимому, Чернобыля украинцам мало. Они решили подсыпать себе перца, в роли которого будет выступать обедненный уран. Почему-то они думают, что пыль будет лететь на территорию России, а на их территории не будет оставаться. Нет, она у них останется", - сказал эксперт.Также Кнутов напомнил, что американцам и британцам нет дела до того, что будет с Украиной и ее жителями, "Вашингтону и Лондону на это наплевать". Однако почему украинцы так сами к себе относятся – не понятно, говорит он. И предполагает, что это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".По его словам, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".Так, по мнению заведующего кафедрой экспериментальной физики КФУ им. Вернадского Сергея Полуляха, применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море.Также снаряды с обедненным ураном опасны не только своей радиоактивностью, но и химическими свойствами тяжелого металла.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления ШойгуРадиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕСЗапад балансирует на грани – Патрушев
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снаряды с обедненным ураном, великобритания, мнения, украина, сво, юрий кнутов, новости, сша, россия, поставки западного оружия украине
Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

Эксперт об урановых снарядах для Киева: Вашингтону и Лондону плевать на жителей Украины

20:49 14.06.2023
 
© РИА Новости КрымУран 238
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Выражение "англичанка гадит" появился в российской истории по той причине, что "Великобритания всегда выступает застрельщиком всех нехороших дел". В настоящее время это касается поставок танков и крылатых ракет киевскому режиму, а также снарядов с обедненным ураном. Об этом в эфире "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger. В июне стало известно, что Белый дом готов одобрить поставки на Украину танковых снарядов с обедненным ураном для Abrams.
"Великобритания всегда выступает застрельщиком всех нехороших дел. Поэтому в нашей истории есть такой термин "англичанка гадит". Танки и крылатые ракеты они направляют маленькими партиями, но прецедент создают. И таким образом англичанка гадит и гадит по-настоящему", - сказал Кнутов.
В то же время, тот факт, что киевскому режиму направлены "урановые" снаряды, может иметь крайне негативные последствия для экологии и будущих поколений в случае их применения.
"Последствия применение снарядов в обедненным ураном приравниваются к грязной бомбе, в ходе боя образуется радиоактивная пыль. Как показал опыт Югославии, у людей начинаются серьезные проблемы, связанные с онкологией. Количество онкологических заболеваний в Югославии сегодня самое большое в Европе. По-видимому, Чернобыля украинцам мало. Они решили подсыпать себе перца, в роли которого будет выступать обедненный уран. Почему-то они думают, что пыль будет лететь на территорию России, а на их территории не будет оставаться. Нет, она у них останется", - сказал эксперт.
Путин о применении снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Вчера, 19:03
Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин
Также Кнутов напомнил, что американцам и британцам нет дела до того, что будет с Украиной и ее жителями, "Вашингтону и Лондону на это наплевать". Однако почему украинцы так сами к себе относятся – не понятно, говорит он. И предполагает, что это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".
По его словам, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".
Так, по мнению заведующего кафедрой экспериментальной физики КФУ им. Вернадского Сергея Полуляха, применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море.
Также снаряды с обедненным ураном опасны не только своей радиоактивностью, но и химическими свойствами тяжелого металла.
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Снаряды с обедненным ураномВеликобританияМненияУкраинаСВОЮрий КнутовНовостиСШАРоссияПоставки западного оружия Украине
 
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