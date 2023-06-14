https://crimea.ria.ru/20230614/obednennyy-uran-dlya-kieva-kakuyu-sudbu-zapad-gotovit-ukraintsam-1129392745.html

Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

Выражение "англичанка гадит" появился в российской истории по той причине, что "Великобритания всегда выступает застрельщиком всех нехороших дел". В настоящее... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T20:49

2023-06-14T20:49

2023-06-14T20:49

снаряды с обедненным ураном

великобритания

мнения

украина

сво

юрий кнутов

новости

сша

россия

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Выражение "англичанка гадит" появился в российской истории по той причине, что "Великобритания всегда выступает застрельщиком всех нехороших дел". В настоящее время это касается поставок танков и крылатых ракет киевскому режиму, а также снарядов с обедненным ураном. Об этом в эфире "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger. В июне стало известно, что Белый дом готов одобрить поставки на Украину танковых снарядов с обедненным ураном для Abrams.В то же время, тот факт, что киевскому режиму направлены "урановые" снаряды, может иметь крайне негативные последствия для экологии и будущих поколений в случае их применения."Последствия применение снарядов в обедненным ураном приравниваются к грязной бомбе, в ходе боя образуется радиоактивная пыль. Как показал опыт Югославии, у людей начинаются серьезные проблемы, связанные с онкологией. Количество онкологических заболеваний в Югославии сегодня самое большое в Европе. По-видимому, Чернобыля украинцам мало. Они решили подсыпать себе перца, в роли которого будет выступать обедненный уран. Почему-то они думают, что пыль будет лететь на территорию России, а на их территории не будет оставаться. Нет, она у них останется", - сказал эксперт.Также Кнутов напомнил, что американцам и британцам нет дела до того, что будет с Украиной и ее жителями, "Вашингтону и Лондону на это наплевать". Однако почему украинцы так сами к себе относятся – не понятно, говорит он. И предполагает, что это связно с тем, что в этой стране "утратили субъектность и превратились в марионеток".По его словам, в случае применения киевским режимом "урановых" снарядов, России "есть чем ответить", но в последующем "будет стоять вопрос дезактивации территории Украины".Так, по мнению заведующего кафедрой экспериментальной физики КФУ им. Вернадского Сергея Полуляха, применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море.Также снаряды с обедненным ураном опасны не только своей радиоактивностью, но и химическими свойствами тяжелого металла.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления ШойгуРадиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕСЗапад балансирует на грани – Патрушев

https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html

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украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снаряды с обедненным ураном, великобритания, мнения, украина, сво, юрий кнутов, новости, сша, россия, поставки западного оружия украине